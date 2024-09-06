Samanyolu Haber /Dünya / Lavrov: Türkiye’nin NATO üyeliği ve AB adaylık süreci BRICS ile çelişmiyor /06 Eylül 2024 13:35

Lavrov: Türkiye’nin NATO üyeliği ve AB adaylık süreci BRICS ile çelişmiyor

Rusya’nın doğusunda Vladivostok’ta düzenlenen Ekonomi Forumu’nda Rus televizyonuna konuşan Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin BRICS’e tam üyelik başvurusunun ciddi olduğunu söyledi.

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Lavrov ayrıca, Türkiye’nin NATO üyeliği ve AB adaylık sürecinin BRICS ile çelişmediğini vurguladı.

NATO yetkililerinin Türkiye’nin başvurusu hakkında sessiz kaldığını söyleyen Lavrov, Amerikalı ve Avrupa Komisyonu yetkililerinin bu üyelik konusunda daha açık sözlü olduğunu ve onlara göre ise Türkiye’nin AB üyeliği ile BRICS üyeliğinin çeliştiğini belirtti.

Lavrov, Türkiye’nin BRICS’e katılma niyetinin ciddi olduğunu söylerken, “Bir ülkenin yönetimi belirli bir adım attığını söylediğinde, bu adımın ciddi niyetlere dayandığını varsayıyorum” ifadelerini kullandı.

Lavrov, NATO üyesi olmanın BRICS ile işbirliğine engel teşkil etmediğini de ekleyerek, BRICS için önemli olanın BM Antlaşması’nda belirtilen ülkelerin eşitliği, iç işlerine karışmama ve bağımsızlık gibi değerlerin paylaşılması olduğunu belirtti. Ayrıca, Batı’nın dayattığı nazizm teorileri ve uygulamalarının BRICS’te yeri olmadığını dile getirdi.

BRICS ve Türkiye’nin Süreci

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın ekonomik işbirliği için oluşturduğu bir topluluk. 2023’te Suudi Arabistan, İran, Mısır ve BAE’nin katılımıyla genişleme sürecine giren BRICS, dünya nüfusunun %45’ini kapsayan bir yapı.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre BRICS’e katılmak konusunda uzun zamandır istekli ve 2018’deki BRICS Zirvesi’nde de yer almıştı.

Erdoğan Rusya’ya BRICS toplantısına katılacak

Türkiye’nin BRICS’e üyelik başvurusuyla ilgili iddialar gündemde yerini korurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’nın Kazan kentinde yapılacak BRICS Zirvesi’ne katılmayı kabul ettiği açıklandı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Erdoğan’ın Tataristan’ın başkenti Kazan’daki zirveye katılma davetini kabul ettiğini duyurdu.

Türkiye’nin bu yapıdaki olası rolü, hem bölgesel hem de küresel dengeler açısından dikkat çekici olabilir.

BRICS, gelişmekte olan ülkelerin küresel düzende daha fazla söz sahibi olmasını hedefliyor. ABD ve Batı’nın ekonomik hakimiyetine karşı bir denge unsuru olarak görülen bu yapı, Türkiye gibi ülkeler için yeni işbirliği ve stratejik ortaklık fırsatları sunabilir. Erdoğan’ın Kazan’daki zirveye katılımı, Türkiye’nin BRICS içindeki yerini ve gelecekteki olası rolünü belirlemede önemli bir adım olabilir.
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