Yeni Suriye yönetiminin Rusya’nın askeri üslerinin kalmasına ilgi gösterdiğini belirten Lavrov, Kürtlerle ilgili “özerklik, ayrılıkçılık” gibi “oyunlar” somut bir hüviyet kazanırsa, Kürt sorunu bölgedeki diğer tüm ülkelerde de patlayabileceğini, bu durumun ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı.





Rusya'nın askeri üslerine de değinen Lavrov, "Suriye yönetiminin iradesine aykırı olarak kalmayacağımızı" ancak bölge ülkelerinin de Rus varlığının sürmesinden yana olduğunu ifade etti. Üslerin işlevinin yeniden formatlanması gerektiğini, bunlardan birinin bölge için bir "insani yardım merkezi" olarak kullanılabileceğini söyledi.





"Doğu'ya Köprüler" projesine verdiği röportajda Lavrov, Suriye'nin birliğini desteklediklerini vurgulayarak, ülkenin büyük bölgelerinin yabancı güçlerin kontrolünde olduğuna dikkat çekti. Güneyde İsrail'in tampon bölge oluşturma ısrarının, kuzeydoğuda ise Kürt meselesinin bölgesel istikrar açısından ciddi riskler taşıdığını ifade etti. Kürt sorununun sınır ötesine sıçramasından endişe duyduklarını belirtti.





Lavrov, 2024 yılında diplomatik ilişkilerin 80. yılını kutladıklarını belirterek, Sovyetler Birliği döneminden bu yana süren dostane ilişkiler ve yakın işbirliğine vurgu yaptı. Rusya'nın, Suriye'nin ekonomik temellerinin oluşumuna, sosyal alanına, milli personel eğitimine ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.





Bakan, 2011'deki "Arap Baharı" sırasında Suriye'de çatışmaların başlaması ve Batı destekli muhalefetin aşırıcı unsurlarla silahlanmasının ardından, Rusya'nın Suriye'nin meşru hükümetine yardıma geldiğini ve Cumhurbaşkanı Putin'in bu kararı almasıyla durumun önemli ölçüde normale döndüğünü kaydetti.





Geçiş Hükümeti ile İlişkiler ve Ekonomik İşbirliği





Lavrov, Aralık 2024'teki olayların hemen ardından yeni yetkililerle temasları yeniden başlattıklarını, bu yılın başında Şam'a giden bir heyetin eski dönemde başlatılan projelerin mevcut koşullarda devam etmesi için "envanter çalışması" yaptığını açıkladı.





Suriye ile ekonomik, endüstriyel, tarımsal ve enerji alanlarındaki işbirliklerinin sürmesini istediklerini, ancak bunların yeni koşullara uyarlanması gerektiğini belirtti.