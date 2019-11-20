Samanyolu Haber /Dünya / Lavrov, Türkiye'nin verdiği Suriye sözünü açıkladı /20 Kasım 2019 23:23

Lavrov, Türkiye'nin verdiği Suriye sözünü açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin kuzey Suriye'deki pozisyonu ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Lavrov ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçlerinin çekilme sürecinin de neredeyse tamamlandığını belirtti.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin kendilerine Suriye'de yeni bir operasyon başlatmama güvencesi verdiğini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre TASS ajansına göre Lavrov, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçlerinin çekilme sürecinin neredeyse tamamlandığını söyledi.

Türkiye, geçen ay Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı, ABD ve Rusya'yla vardığı mutabakatların ardından sonlandırmıştı.

Mutabakatla birlikte Türkiye Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki bölgeyi kontrol altına alırken, Tel Tamir kasabası yakınlarında çatışmalar bir süre daha devam etmişti.

Operasyon öncesi bölgeyi kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye'nin ilerleyişinin önüne geçmek için Suriye ordusunu sınır bölgelerine davet etmişti.

Çavuşoğlu ne demişti?

Dışişleri Bakanı Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada "Burada şu anda bu mutabakatın gereğini yaptılar mı tamamen? Hayır yapmadılar, yapılması lazım" diyerek Türkiye'nin yeni bir operasyon başlatabileceğini söylemişti.

Çavuşoğlu şöyle konuşmuştu:

"Biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık ama tacizler olduğu zaman da gereğini yaptık ama buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız. Bunun başka çaresi yok. Yanı başımızdaki terör tehdidini bizim mutlaka temizlememiz lazım".

Dün Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Çavuşoğlu'nun açıklamalarını yorumlamış ve "Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Rusya'yı 'sözlerini tutmamakla' suçlaması ve Kuzey Suriye'de yeni bir operasyon düzenleme tehdidine çok şaşırdık. Açıklama kafa karıştırıcı" demişti.
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