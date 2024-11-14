Samanyoluhaber.com - Moskova





Lavrov, Ukrayna’daki çatışmanın mevcut haliyle dondurulmasının, 2014 ve 2015’te imzalanan Minsk anlaşmalarından daha olumsuz bir seçenek olduğunu ifade etti.





Lavrov, Batılı ülkelerin bazı temsilcilerinin “kaybedilenin geri getirilemeyeceği” görüşünü savunarak çatışmayı dondurma çabalarına dikkat çekti. Çatışmayı durdurmaya yönelik bu önerilerin, on yıllık bir ateşkesi ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin Rusya’nın kontrolünde kalmasını öngördüğünü, bunun da Minsk sürecinden daha zayıf bir çözüm sunacağını savundu.





Öte yandan, bazı Amerikan medya kuruluşları, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın danışmanlarının da Ukrayna’daki çatışmanın dondurulmasını ve Kiev’in bu bölgelerdeki hak iddialarını geçici olarak askıya almasını önerdiğini belirtiyor.





Minsk anlaşmaları, ateşkes, ağır silahların çekilmesi, mahkum değişimi ve Ukrayna’nın doğusunda özel statüye sahip seçimlerin yapılması gibi maddeler içeriyordu. Ancak bu anlaşmalar tam olarak uygulanamadı ve Lavrov, çatışmanın dondurulmasının Minsk’teki deneyimlerden daha karmaşık sonuçlar doğuracağını vurguladı.