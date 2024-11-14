Samanyolu Haber /Dünya / Lavrov: Ukrayna’daki çatışmanın mevcut haliyle dondurulması krizi büyütür /14 Kasım 2024 13:16

Lavrov: Ukrayna’daki çatışmanın mevcut haliyle dondurulması krizi büyütür

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çatışmanın geçici olarak dondurulması yönündeki önerilerin, uzun vadeli bir çözüm yerine yalnızca kısa vadeli bir ateşkesi içerdiğini ve bu durumun çatışmayı çözüme kavuşturmak yerine durumu daha da zorlaştıracağını belirtti.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Lavrov, Ukrayna’daki çatışmanın mevcut haliyle dondurulmasının, 2014 ve 2015’te imzalanan Minsk anlaşmalarından daha olumsuz bir seçenek olduğunu ifade etti.

Lavrov, Batılı ülkelerin bazı temsilcilerinin “kaybedilenin geri getirilemeyeceği” görüşünü savunarak çatışmayı dondurma çabalarına dikkat çekti. Çatışmayı durdurmaya yönelik bu önerilerin, on yıllık bir ateşkesi ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin Rusya’nın kontrolünde kalmasını öngördüğünü, bunun da Minsk sürecinden daha zayıf bir çözüm sunacağını savundu.

Öte yandan, bazı Amerikan medya kuruluşları, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın danışmanlarının da Ukrayna’daki çatışmanın dondurulmasını ve Kiev’in bu bölgelerdeki hak iddialarını geçici olarak askıya almasını önerdiğini belirtiyor. 

Minsk anlaşmaları, ateşkes, ağır silahların çekilmesi, mahkum değişimi ve Ukrayna’nın doğusunda özel statüye sahip seçimlerin yapılması gibi maddeler içeriyordu. Ancak bu anlaşmalar tam olarak uygulanamadı ve Lavrov, çatışmanın dondurulmasının Minsk’teki deneyimlerden daha karmaşık sonuçlar doğuracağını vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Lavrov: Ukrayna’daki çatışmanın mevcut haliyle dondurulması... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:24:59