Lavrov: Ukrayna’nın Kursk'taki saldırıları 'bölge değişimi' amacıyla yapılıyor

Samanyoluhaber.com - Moskova



Lavrov, Russia Today (RT) televizyonuna verdiği demeçte, müzakereleri engellemeye çalışanların, zamanla bu sürecin daha karmaşık ve çözümsüz hale geleceğini anlamaları gerektiğini vurguladı.



Lavrov, müzakerelere karşı çıkanların, süreci ne kadar geciktirirlerse bir anlaşmaya varmanın o kadar zorlaşacağını anlamaları gerektiğini söyledi. Özellikle İstanbul’da, Rusya’nın askeri harekatın başlamasından kısa bir süre sonra müzakere etmenin çok daha kolay olduğunu ancak Ukrayna’nın bunu reddettiğini dile getirdi.



Toprak pazarlığı söz konusu olamaz



Batı’nın Kursk bölgesindeki çatışmalarda Ukrayna’ya olan desteğini sorgulayan Lavrov, Batılı ülkelerin bu adımlarının arkasındaki hedefleri anlamanın zor olduğunu belirtti. Rus diplomat, Batılı meslektaşlarının bazen her şeyi kendi çıkarlarına göre çarpıttıklarını iddia etti ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bile bu sürecin gelecekte yapılacak takaslar için gerekli olduğunu söylediğini hatırlattı. Lavrov, bu yaklaşımı “naif” olarak nitelendirdi.



Sergey Lavrov, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıları ve esir alma çabalarını sert bir dille eleştirerek, bu tür hamlelerin “bölge değişimi” amacıyla yapıldığını iddia etti.



Lavrov, bu tür girişimlerin Rusya’nın toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini, ancak bu konuda herhangi bir pazarlık yapılmasının söz konusu olmadığını belirtti.



Ukrayna’nın NATO’ya katılımı kabul edilemez



Son olarak Lavrov, Ukrayna’nın NATO’ya katılımı konusuna değinerek, böyle bir durumun söz konusu bile olamayacağını vurguladı. Lavrov’un bu açıklamaları, Rusya’nın Ukrayna ile ilgili stratejik çizgisini korumaya devam edeceğini ve Batı ile olan ilişkilerdeki gerilimlerin artabileceğine işaret ediyor. Özellikle müzakerelerle ilgili olarak zamanın daraldığı mesajı, Batılı ülkelerin ve Ukrayna’nın Rusya ile olan müzakere stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini ortaya koyuyor.