Lavrov'dan AB ülkelerine ırkçılık uyarısı: 'Nazi Eğilimlerine müsaade edilmeyecek'

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazeteci Pavel Zarubin’e verdiği röportajda, Avrupa’da yükselen Nazi eğilimlerine değinerek, Rusya’nın bu duruma sessiz kalmayacağını vurguladı.





Moskova’nın, bu Nazi ideolojisinin yeniden yükselmesine engel olmak için tüm imkanlarını kullanacağını belirtti. Avrupa’nın kendi değerlerine dönmesi gerektiğinin altını çizdi.





Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Nisan ayında yaptığı açıklamada, AB’nin, 9 Mayıs Zafer Günü törenlerine katılmayı uygun bulmadığını ve bu durumu aday ülkelere de bildirdiğini söylemişti. AB, Moskova’daki törenlere katılım sağlamayacağını duyurdu.





“Rusya ile üstünlük diliyle konuşmayın”





Lavrov, Avrupa ülkelerine seslenerek, Rusya ile üstünlük diliyle konuşmamaları gerektiğini vurguladı.





Lavrov, “Rusya ile bu tür bir dille (üstünlük dili) konuşulmamalı. Eğer bu ‘istekliler koalisyonu’ en azından biraz sağduyulu liderler tarafından yönetiliyorsa, bu gerçeği hızla idrak etmeleri gerekir” ifadelerini kullandı.





AB'nin Zafer Günü Kutlamalarına Katılım Yasağı





Avrupa Birliği, bazı ülke liderleri ve yetkililerin 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları için Moskova’ya gitmelerine yasak getirdi.





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB) bazı ülke liderleri ve yetkililerin 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları için Moskova’ya gitmelerini istememesine sert tepki gösterdi. Lavrov, bu tutumun “Nazizm ideolojisinin Avrupa’da yeniden canlandırılmasına yönelik açık bir girişim” olduğunu savundu.