Samanyolu Haber /Dünya / Lavrov'dan AB ülkelerine ırkçılık uyarısı: 'Nazi Eğilimlerine müsaade edilmeyecek' /21 Nisan 2025 12:31

Lavrov'dan AB ülkelerine ırkçılık uyarısı: 'Nazi Eğilimlerine müsaade edilmeyecek'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği ülkelerine yükselen ırkçılık tartışmaları üzerinden sert uyarılarda bulundu.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazeteci Pavel Zarubin’e verdiği röportajda, Avrupa’da yükselen Nazi eğilimlerine değinerek, Rusya’nın bu duruma sessiz kalmayacağını vurguladı. 

Moskova’nın, bu Nazi ideolojisinin yeniden yükselmesine engel olmak için tüm imkanlarını kullanacağını belirtti. Avrupa’nın kendi değerlerine dönmesi gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Nisan ayında yaptığı açıklamada, AB’nin, 9 Mayıs Zafer Günü törenlerine katılmayı uygun bulmadığını ve bu durumu aday ülkelere de bildirdiğini söylemişti. AB, Moskova’daki törenlere katılım sağlamayacağını duyurdu.

“Rusya ile üstünlük diliyle konuşmayın”

Lavrov, Avrupa ülkelerine seslenerek, Rusya ile üstünlük diliyle konuşmamaları gerektiğini vurguladı. 

Lavrov, “Rusya ile bu tür bir dille (üstünlük dili) konuşulmamalı. Eğer bu ‘istekliler koalisyonu’ en azından biraz sağduyulu liderler tarafından yönetiliyorsa, bu gerçeği hızla idrak etmeleri gerekir” ifadelerini kullandı.

AB'nin Zafer Günü Kutlamalarına Katılım Yasağı

Avrupa Birliği, bazı ülke liderleri ve yetkililerin 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları için Moskova’ya gitmelerine yasak getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB) bazı ülke liderleri ve yetkililerin 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları için Moskova’ya gitmelerini istememesine sert tepki gösterdi. Lavrov, bu tutumun “Nazizm ideolojisinin Avrupa’da yeniden canlandırılmasına yönelik açık bir girişim” olduğunu savundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Lavrov'dan AB ülkelerine ırkçılık uyarısı: 'Nazi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:43:00