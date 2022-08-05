Samanyolu Haber /Dünya / Lavrov'dan ABD ile ilgili dikkat çeken 'Uzak Doğu' açıklaması /05 Ağustos 2022 14:57

Lavrov'dan ABD ile ilgili dikkat çeken 'Uzak Doğu' açıklaması

ABD'nin Uzak Doğu için bir tehdit olduğunu ileri süren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Hint Pasifik bölgesinde, NATO çıkarlarının ilerletilmesi için AUKUS'u (ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki ittifak) kullanma eğilimi var." diye konuştuğu belirtildi.

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Ukrayna savaşı üzerinden karşı karşıya gelen ABD ile Rusya yönetimleri arasındaki gerilim bu kez de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in kendi toprağı saydığı Tayvan'a ziyareti sonrasında bir kez daha artmıştı.

Bu kapsamı da içine alacak şekilde açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ise ABD'nin Hint Pasifik bölgesindeki faaliyetlerinin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) için tehdit oluşturduğunu söylediği aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Hint Pasifik bölgesindeki faaliyetlerinin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Lavrov, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlediği basın toplantısında, şu şekilde konuştu: "ABD ve yakın müttefiklerinin bölgede dar yapıların oluşturulması yönündeki faaliyetleri, fikir birliği ve karşılıklı saygı temelinde hareket eden Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) için tehdit oluşturuyor. Buna AUKUS (ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki ittifak) gibi askeri siyasi yöndeki eylemler de dahil. Hint Pasifik bölgesinde, NATO çıkarlarının ilerletilmesi için AUKUS'u kullanma eğilimi var."
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