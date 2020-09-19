Lavrov'dan ABD'nin petrol anlaşmasına tepki

Gün içinde ABD Rojava’ya yeni askeri sevkiyat yaptığını duyururken, Başkan Trump ise petrol konusunda Kürtlerle birlikte hareket edeceklerini söyledi ve “Suriye’de petrol dışında amacımız yok” dedi.







ABD’li petrol şirket ile Rojava Özerk Yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin Rusya’dan da bir değerlendirme geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, anlaşmaya tepki gösterdi ve “Suriye’nin doğusundaki bu yasadışı ABD grubunun Kürt yöneticileriyle imzaladığı ve Amerikan petrol şirketine bağımsız Suriye topraklarında petrol üretme izni veren anlaşma, akla gelebilecek tüm uluslararası hukuk ilkelerinin ağır ihlalidir” dedi.





Rusya Dışişleri Lavrov, Sputnik’e verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Lavrov, "ABD’nin kendini insanlığın geleceğini belirleyen ülke olarak konumlandırma çabaları iyi sonuçlanmayacak" dedi ve "ABD Ortadoğu'da tehlikeli bir oyun oynuyor" açıklamasında bulundu.





Rojava Özerk Yönetimi ile ABD merkezli Delta Crescent Energy şirketi arasında imzalanan petrol anlaşmasını birkez daha hedef alan Lavrov anlaşmanın uluslararası hukuk ilkelerinin ağır ihlali olduğunu öne sürerek şunları kaydetti:





“Suriye’nin doğusundaki bu yasadışı ABD grubunun Kürt yöneticileriyle imzaladığı ve Amerikan petrol şirketine bağımsız Suriye topraklarında petrol üretme izni veren anlaşma, akla gelebilecek tüm uluslararası hukuk ilkelerinin ağır ihlali. Dolayısıyla Suriye’de pek çok sorun var, yeterince var. Bununla birlikte, durum birkaç yıl öncesine kıyasla önemli ölçüde istikrar kazandı ve Astana formatının faaliyeti, hayata geçirilen girişimlerimiz elbette bu süreçte belirleyici rol oynadı.





Şimdi gündemde, acil insani sorunların çözümü ve savaşın yıktığı ekonominin onarımı konuları yer alıyor. Bu yönlerde başta Çin, İran, Hindistan, Arap ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerle aktif olarak diyalog içindeyiz. Öncelikli adım olarak, Suriye’ye insani yardımı seferber etmeyi amaçlayan faaliyetlere BM kuruluşlarını ve sistemlerini dahil etmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir sonraki aşamada da, savaşın tahrip ettiği ekonomi ve altyapıyı yeniden inşa etmek için uluslararası yardımı seferber etmek. Çok iş var ama en azından hangi yönde hareket etmemiz gerektiği açık.”





Rojava Özerk Yönetimi ile ABD merkezli Delta Crescent Energy, Rojava ve Fırat’ın doğusundaki petrol sahalarını modernize etme ve petrol üretimini artırmak için anlaşma imzalamıştı.





Suriye Dışişleri Bakanlığı, imzalanan petrol anlaşmasını, “tam teşekküllü nitelikli bir hırsızlık” şeklinde nitelendirerek, geçersiz olduğunu savunmuştu.





Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, anlaşmaya tepki göstererek, “Suriye'nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir. ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez” ifadelerine yer verilmişti.