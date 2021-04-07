Samanyolu Haber /Dünya / Lavrov'dan 'alternatif NATO' açıklaması geldi /07 Nisan 2021 19:57

Lavrov'dan 'alternatif NATO' açıklaması geldi

Rusya ve Çin'in askeri blok oluşturacağı yönündeki söylentilerle ilgili konuşa Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, söz konusu iddiayı yalanladı.

SHABER3.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Pekin'in NATO'ya rakip bir askeri blok kurmayacağını, bu tür münhasır oluşumların yapıcılıktan uzak olduğunu savundu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşen Lavrov, ortak basın toplantısında Rusya ve Çin'in askeri blok oluşturacağı yönündeki söylentilere cevap verdi.

Sputnik'in aktardığına göre; Rusya ve Çin'in giderek daha da yakınlaşan bir partnerliğe sahip olmalarına rağmen ABD öncülüğündeki NATO'ya karşı resmi bir ittifak kurmanın faydalı olacağını düşünmediklerini söyleyen Lavrov, "Rusya-Çin ilişkileri tarihteki en iyi seviyeye ulaştı. Ancak bu ilişkiler, silahlı bir ittifak kurma amacı gütmemize yol açmayacak. Bununla ilgili tutumumuz, en üst düzeyde kabul edilen ikili belgelerde belirtildi" dedi.

Askeri birliklerle ilgili spekülasyonların sadece Rusya-Çin ilişkileriyle bağlantılı olmadığına dikkat çeken Lavrov, "Orta Doğu NATO'su kurma projelerinin teşvik edilmesine yönelik konuşmalar var. Son dönemde de Asya NATO'su dillendirilmeye başlandı" ifadesini kullandı.

© Sputnik
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