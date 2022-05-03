Lavrov'dan bir 'israil ve nazi' açıklaması daha

İsrail, Lavrov’un Ukrayna'nın Yahudi olan Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski hakkında konuşurken Hitler'in de Yahudi kökleri olduğunu öne sürmesini kınayarak bunun Yahudi Soykırımı'nın acılarını aşağılayan, "affedilemez" bir yalan olduğunu kaydetmişti.



Batılı bazı ülke liderleri Lavrov'un sözlerini kınarken Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de Rusya'yı, İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkarılan dersleri unutmakla suçladı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yazılı açıklama yaparak, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in sözlerinin "tarih karşıtı" olduğunu ve "İsrail'deki mevcut hükümetin neden Kiev'deki NeoNazi rejimini desteklediğini büyük ölçüde açıkladığını" kaydetti.



Moskova, Lavrov'un, Zelenski'nin Yahudi olmasının Ukrayna'yı Neo- Naziler’in yönetmesine engel oluşturmadığı ifadelerini yineledi.



Moskova'dan yapılan açıklamada, "Ukrayna'da gündelik hayatta ve siyasette Yahudi karşıtlığı durdurulmuyor, tam aksine besleniyor" denildi.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a İtalyan televizyon kanalı Rete 4'e verdiği söyleşi sırasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Yahudi olduğu dikkate alındığında Rusya'nın Ukrayna'yı neden "Naziler’den arındırması gerektiği" sorulmuştu.



İtalyan tercüman aracılığıyla konuşan Lavrov, bu soruya, "'Biz Yahudi isek bu nasıl bir Naziler'den arındırma' diyorlar, Hitler'in de Yahudi kökleri vardı, dolayısıyla bunun bir anlamı yok. Bilge Yahudiler'in, en büyük Yahudi düşmanlarının Yahudiler'in kendileri olduğunu söylediğini uzun zamandır duyuyoruz" şeklinde yanıt vermişti.



İsrail, Ukrayna'yı desteklediğini ifade etmişti. Ancak komşu ülke Suriye'deki ana oyunculardan biri olan Rusya'yla olan ilişkilerin gerilmesi olasılığı karşısında temkinli olan Tel Aviv, Moskova'yı doğrudan eleştirmekten kaçınan bir tavır içine girmiş ve Rus oligarklara resmi yaptırım uygulamaktan da kaçınmıştı.



Ancak İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in geçen ay Rusya'yı Ukrayna'da savaş suçu işlemekle suçlaması üzerine, iki ülke arasındaki ilişkiler daha da gerildi.