Lavrov'dan Ukrayna ile ilgili yeni açıklama: Olumlu

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken bir yandan da ateşkes müzakereleri yürütülüyor.





Söz konusu müzakerelerin içeriği konusunda açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Ukrayna yönetiminin nükleer dışılık ve NATO'ya katılmayacağı beyanlarının olumlu olduğunu ifade ettiği belirtildi.







OLUMLU OLARAK NİTELENDİRDİ







Çin’de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.







Gazetecilerin, “Ukrayna tarafıyla İstanbul'da yapılan görüşmelerin sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Lavrov, “Dün İstanbul'da yapılan görüşmelerin sonuçlarını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Bu henüz nihai sonuç değil. Ukraynalı müzakerecilerin, nükleer dışı statü ve NATO çerçevesi dışında güvenliğini sağlama gereğinin teyit etmesini Ukraynalı meslektaşlarımızın meseleleri anlamaları açısından önemli bir ilerleme olarak görüyorum” dedi.

Bir gazetecinin, “Rusya’nın hasım listesi var. Dost ülkeler listesi var mı?” sorusuna da kısaca cevap veren Lavrov, “Bu listede yer almayan diğer tüm ülkeler bize dost olan ülkelerdir” diye cevapladı.