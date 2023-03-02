Lavrov'dan yeni 'Tahıl koridoru' açıklaması

Bakanlık açıklamasında, "(Rus tarafı) tahıl konusundaki anlaşmanın devam ettirilmesinin ancak Rus tarım ve gübre üreticilerinin dünya pazarlarına engelsiz erişim konusundaki çıkarlarının dikkate alınması halinde mümkün olabileceğini vurguladı" denildi.
Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin arabuluculuğu ile gerçekleştirilen Karadeniz Tahıl Girişimi tüm taraflar kabul etmediği sürece uzatılamıyor. Rusya şimdiden anlaşmanın bazı yönlerinden memnun olmadığının sinyallerini veriyor.
Şu ana kadar Rusya'nın tarımsal ihracatı Batı yaptırımları tarafından açıkça hedef alınmadı. Ancak Moskova ödemeler, lojistik ve sigorta alanlarındaki kısıtlamaların kendi tahıl ve gübrelerini ihraç edebilmesinin önünde bir "engel" oluşturduğunu ileri sürüyor.