Samanyolu Haber /Dünya / Lavrov'dan yeni 'Tahıl koridoru' açıklaması /02 Mart 2023 08:44

Lavrov'dan yeni 'Tahıl koridoru' açıklaması

Rusya'da Kremlin yönetimi, 18 Mart'ta süresi sona erecek tahıl koridoru anlaşmasını ancak kendi ihracatının önündeki engeller kaldırılırsa yenileyeceğini açıkladı.

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Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un G20 marjında Yeni Delhi’de Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede konuya değinildiği ve Ukrayna limanlarından güvenli bir şekilde tahıl ihraç edilmesini sağlayan Karadeniz tahıl anlaşmasının uzatılmasını "ancak Rus tarım üreticilerinin çıkarlarının da dikkate alınması halinde kabul edileceği" mesajının iletildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "(Rus tarafı) tahıl konusundaki anlaşmanın devam ettirilmesinin ancak Rus tarım ve gübre üreticilerinin dünya pazarlarına engelsiz erişim konusundaki çıkarlarının dikkate alınması halinde mümkün olabileceğini vurguladı" denildi.

Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin arabuluculuğu ile gerçekleştirilen Karadeniz Tahıl Girişimi tüm taraflar kabul etmediği sürece uzatılamıyor. Rusya şimdiden anlaşmanın bazı yönlerinden memnun olmadığının sinyallerini veriyor.

Şu ana kadar Rusya'nın tarımsal ihracatı Batı yaptırımları tarafından açıkça hedef alınmadı. Ancak Moskova ödemeler, lojistik ve sigorta alanlarındaki kısıtlamaların kendi tahıl ve gübrelerini ihraç edebilmesinin önünde bir "engel" oluşturduğunu ileri sürüyor.
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