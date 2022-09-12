Son dönemde yaptığı bazı açıklamalarla gündeme gelen genç genel başkanlardan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) lideri Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden affı konusunu gündeme getirdi.





Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda çeşitli af söylemlerini hatırlatan Baş, "Halbuki lazım olan Cumhurbaşkanı'nın görevden affı." ifadelerini kullandı.





Baş, videosunda şu ifadeleri kullanıyor:







Cumhurbaşkanı haberlerde af istiyor. Diyor ki bedelli affı, öğrenci affı, vergi affı. Bu ara af gündemde. Halbuki lazım olan Cumhurbaşkanı'nın görevden affı. Bir afla bütün meseleleri çözüyoruz.





