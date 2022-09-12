Samanyolu Haber /Politika / "Lazım olan Cumhurbaşkanı'nın görevden affı" /12 Eylül 2022 20:53

"Lazım olan Cumhurbaşkanı'nın görevden affı"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden affı konusunu gündeme getirdi.

SHABER3.COM

Son dönemde yaptığı bazı açıklamalarla gündeme gelen genç genel başkanlardan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) lideri Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden affı konusunu gündeme getirdi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda çeşitli af söylemlerini hatırlatan Baş, "Halbuki lazım olan Cumhurbaşkanı'nın görevden affı." ifadelerini kullandı.

Baş, videosunda şu ifadeleri kullanıyor:

Cumhurbaşkanı haberlerde af istiyor. Diyor ki bedelli affı, öğrenci affı, vergi affı. Bu ara af gündemde. Halbuki lazım olan Cumhurbaşkanı'nın görevden affı. Bir afla bütün meseleleri çözüyoruz.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Lazım olan Cumhurbaşkanı'nın görevden affı" Sonraki Haber >>

“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan: "Toprak verebiliriz"

“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan:

Turhan Çömez: Erol Olçok’un otopsi raporunu gördüm

Turhan Çömez: Erol Olçok’un otopsi raporunu gördüm

AKP'li Özhaseki'den tepki çeken enflasyon karşılaştırması

AKP'li Özhaseki'den tepki çeken enflasyon karşılaştırması

Tiktok dilencisi Miraç Orbay, özel jetle Ayasofya'ya geldi

Tiktok dilencisi Miraç Orbay, özel jetle Ayasofya'ya geldi

[Harun Tokak] Sevdalı Trenler

[Harun Tokak] Sevdalı Trenler

Hocaefendi'nin Türkçe Olimpiyatları ile ilgili düşünceleri…

Hocaefendi'nin Türkçe Olimpiyatları ile ilgili düşünceleri…

Hocaefendi: IFLC barış ve sevgi dolu günlerin bir ön fotoğrafıdır

Hocaefendi: IFLC barış ve sevgi dolu günlerin bir ön fotoğrafıdır

IFLC, 20.Yıl Özel Programı coşkusu

IFLC, 20.Yıl Özel Programı coşkusu

'Sen bu ülkeye yakışmıyorsun'

'Sen bu ülkeye yakışmıyorsun'

İşte Metrobüs kazasının güvenlik kamera kaydı

İşte Metrobüs kazasının güvenlik kamera kaydı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:31:36