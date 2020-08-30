Samanyolu Haber /Spor / Lazio cephesinde Muriç için son raunt! /30 Ağustos 2020 19:58

Lazio cephesinde Muriç için son raunt!

Fenerbahçe – Lazio cephesinde son günlerde yaşanan gelişmelere göre Vedat Muriç’in Fenerbahçe’de kalabileceği konuşulurken taraflar nihayet anlaşma noktasını buldu.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve aynı zamanda transfer çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe’de gündemin en önemli konusu olan Vedat Muriç transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe – Lazio cephesinde son günlerde yaşanan gelişmelere göre Vedat Muriç’in Fenerbahçe’de kalabileceği konuşulurken taraflar nihayet anlaşma noktasını buldu.

Kosovalı golcü yeniden Lazio’ya transfer olma noktasına yaklaşırken gelen haberlere göre taraflar el sıkışmak üzere.

Pazartesi akşamına kadar takımdan ayrılması beklenen Vedat Muriç, İtalyan ekibiyle görüşecek ve transfer noktalandıktan sonra sarı-lacivertliler Muriç’in takımdan ayrıldığını resmen açıklayacak.
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