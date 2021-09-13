Samanyolu Haber /Spor / Lazio maçı biletleri satışa çıkıyor /13 Eylül 2021 21:37

Lazio maçı biletleri satışa çıkıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk maçında, 16 Eylül Perşembe günü saat 19:45’de karşılaşacağı S.S. Lazio maçının biletlerinin yarın satışa çıkacağını açıkladı.

SHABER3.COM

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk maçında Galatasaray ile S.S. Lazio karşı karşıya gelecek. 16 Eylül Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

MAÇ BİLETLERİ YARIN ÇIKACAK

Maçın biletleri ise 14 Eylül Salı günü saat 11:00’da passo.com.tr adresinden satışa sunulacak. 14 Eylül Salı günü saat 11:00‘da, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 15 Eylül Çarşamba günü saat 11:00’da genel satışa sunulacak.

Bilet fiyatları şu şekilde:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Lazio maçı biletleri satışa çıkıyor Sonraki Haber >>

Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı gönüllülerine yapılan işkenceleri anlattı

Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı gönüllülerine yapılan işkenceleri anlattı

AKP’li Erzurum Belediye Başkanı, canlı yayında küfür etti

AKP’li Erzurum Belediye Başkanı, canlı yayında küfür etti

Damat Berat tribünde görüntülendi

Damat Berat tribünde görüntülendi

15 Temmuz organize ve tezgahlanmış bir şey!

15 Temmuz organize ve tezgahlanmış bir şey!

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

İsrail Polisi Mescidi Aksa'da İsrail polisini vurdu

İsrail Polisi Mescidi Aksa'da İsrail polisini vurdu

FIFA 22 oyununda Türkiye'den kaç stadyum olacak?

FIFA 22 oyununda Türkiye'den kaç stadyum olacak?

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:49:53