Lazio maçı biletleri satışa çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk maçında Galatasaray ile S.S. Lazio karşı karşıya gelecek. 16 Eylül Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.
MAÇ BİLETLERİ YARIN ÇIKACAK
Maçın biletleri ise 14 Eylül Salı günü saat 11:00’da passo.com.tr adresinden satışa sunulacak. 14 Eylül Salı günü saat 11:00‘da, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 15 Eylül Çarşamba günü saat 11:00’da genel satışa sunulacak.
Bilet fiyatları şu şekilde: