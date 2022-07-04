Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

Türkiye-Yunanistan sınırındaki yasadışı geri itme vahşetini uzun süredir araştıran uluslararası medya kuruluşları, son olarak Yunan kolluk kuvvetlerinin mültecileri geri itmek için yine “köleleştirdikleri” mültecileri kullandıklarını gözler önüne sermişti. Yayınlanan videoda ilk kez Yunan güçleri tarafından geri itmeler için kullanılan 6 mültecinin tanıklıklarına yer verildi.







Le Monde ve bazı Avrupa medya ajansları tarafından elde edilen ve ilk defa yayınlanan 6 tanıklık, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırda zorla çalıştırma sisteminin üzerindeki örtüyü kaldırıyor. Araştırma, mültecilerin Yunan sınır muhafızlarının “kirli iş” dedikleri şeyi yapmak için nasıl “köleleri” haline geldiklerini gösteriyor. Belli bir ücret ve geçici oturum karşılığında bu mültecilere yasadışı bir şekilde geri itmeler yaptırılıyor.





Tanıklıklardan toplanan tüm ifadeler, Yunan polisi tarafından göçmenlerin dövüldüğünü, haraca bağlandığını, cep telefonlarına el konulduğunu, üstlerinin arandığını ve çırılçıplak soyulduklarını doğruluyor.







Gazetecilerin, insani yardım çalışanlarının ve avukatların erişiminin olmadığı militarize sınır bölgesinde, Yunan polisi ile birlikte çalışan göçmenlerden birinin yer bildirimi sayesinde nehir seviyesinde 6 zorla sınır dışı noktası tespit edilebildi. Gazetecilere polis karakollarında çekilmiş fotoğraflar verildi ve fotoğrafların gerçekliği ve yerleri doğrulandı.





Yunan Polisi tarafından geri itme operasyonlarına katılmaya zorlanan Suriyeli “S” daha önce 26 defa sınırdan geri itilmiş. Son geçtiğinde ise Yunan güçleri kendisini diğer mültecileri geri itmeye zorlamış. “S”in ifadeleri dehşetin boyutunu gözler önüne seriyor: “Yunan Polisiyle kışın çalışıyordum, dolayısıyla çok fazla mülteci gelmiyordu. Ancak yine de her gün en az 80-90 kişiyi geri itiyorduk. Günde bir iki saat çalışıyorduk, sonra polis bizi yeniden karakoldaki hücreye kapatıyordu.”

Yine Yunan Polisi tarafından zorla kullanılan “H” da yaşanan insanlık dışı durumu anlatıyor: “Anlaşmamız şuydu ki karakolda bir hafta kalacaktık, bize kâğıtlarımız verilecekti ve Atina’ya gidecektik. Bize bu işi yapacağımız ve insanları nehre atacağımız söylenmemişti.”





Ayrıca araştırma, yereldeki Yunan yetkililerin yapılan geri itme faaliyetine sessiz kaldığını ve görmezden geldiğini çünkü emrin daha “yukarıdan” geldiğine dikkat çekiyor.





Border Violence Monitoring Network verilerine göre, mayıs 2019 ve haziran 2022 arasında tam 163 geri itme operasyonu gerçekleştirildi ve bu operasyonlarda 11 bin 500 kişi yasadışı bir şekilde Türkiye’ye geri itildi.



