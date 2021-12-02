Le Pen'den daha sağcı: Eric Zemmour Elysée Sarayı'na gitmek istiyor

Uzun zamandır bekleniyordu, artık netleşti: Aşırı sağcı gazeteci Eric Zemmour, 2022'deki Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını YouTube'da halka açıkladı. Videosu General de Gaulle'ün 1940'taki direniş çağrısına dayanıyor ve göçün bir sonucu olarak Fransız kültürünün ortadan kaybolacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Zemmour'un adaylığı Avrupa basınında endişe uyandırıyor.







Daha önce ırkçı söylemleri ve Müslümanlara yönelik nefret suçlarından mahkum olan Eric Zemmour Avrupa medyasının da gündeminde





Sol, karşı cepheyi oluşturmak zorunda Fransız Libération, başyazısında Fransa solunun harekete geçmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor:

“Zemmour'un adaylığını duyurduğu videosu bile Müslümanları günah keçisi olarak görerek Umberto Eco'nun klasiği Sonsuz Faşizm'in neredeyse tüm kriterlerini karşılıyor. Bu paranoyak çılgınlıkta, sağcıların sözde 'klasik' söylemlerinden, 'dengeli' televizyon kanallarına kadar kamusal tartışmayı zehirlemesi dışında yeni bir şey yok. ... Peki Müslümanları, kadınları, Yahudileri, memurları, aydınları ve diğer hedefleri bu nefret söyleminden kim koruyacak? Şimdiye kadar siyasi tartışmada görünmez olan sol, artık kaçamayacağı tarihi bir göreve sahip.”





Bir coşkudan öte

Belçikalı De Morgen şimiden bu adaylığın tetikleyebileceklerinden endişeli:

“Zemmour coşkusu, yalnızca geçici bir heves olmanın ötesinde. Aşırı sağcı bir izolasyonistin Avrupa Birliği'nin çekirdek ülkesinin anahtarlarını ele geçirmesinin sonuçlarını öngörmek pek kolay değil. AB'nin sonunun geliverdiği de düşünülebilir. ... Irkçılığı, İslam düşmanlığını ve antisemitizmi normalleştiren bir cumhurbaşkanının neden olabileceği tehlikeli bir toplumsal kutuplaşmadan endişe duymak gerekiyor. ... Bu fikirlerin normalleşmesi için Zemmour'un başa geçmesine bile gerek yok. ... Muhalefetteki radikal, aşırı veya popülist sağcı sesler sayesinde bunun toplum üzerindeki etkisi hissedilir hale geldi.”













Fransa'nın Trump'ı





İtalya'da yayın yapan La Stampa şöyle yazıyor:





“Zemmour'un kamusal söylemdeki başarısı, Fransa'da siyasetin Amerikanlaşmasını sürdürmekten başka bir işe yaramayan "şovenizm 2.0" söyleminden kaynaklanıyor. ... Paradoksal olarak, Sarkozy döneminin sağ kanadı, Gaullecülük mirasından ilk vazgeçenlerdi. Bu, siyasi yanlışlığın bayraktarı olan Zemmour'un Fransız tarzı beyaz üstünlükçülüğün, ilan edilen sosyal haklar programlarıyla çelişen bir neoliberalizmin yükselmesine yol açtı. Kendisini dışarıdan biri olarak sunan, ancak yoğun bir gerici finansörler ağı tarafından desteklenen "sistem karşıtı şövalye". ... Kısacası: De Gaulle'e elveda, Franko-Trumpizm'e merhaba.”