Le Point’dan Erdoğan’a sert kapak: Şeytani!

Türkiye siyaseti ile ilgili yaptığı haberlerle dikkat çeken Fransız Le Point dergisi bugün yayınlanan haftalık sayısına yine sert bir kapakla çıktı. Erdoğan ve Putin’in yan yana çekilmiş fotoğrafı üzerine “Şeytaniler” başlığı atan Le Point, Erdoğan’ın Putin tarafından Batı’yı bölmek için nasıl kullanıldığını anlatıyor.





Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıda sonra Erdoğan’ın takındığı tavır tepki çekerken Putin ile olan yakın ilişkisi de daha fazla göze batıyor. Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini veto etmesinin yanı sıra Rusya’ya yaptırım uygulamayı reddeden Erdoğan’a “Putin’in NATO içerisindeki ajanı” yakıştırması son zamanlarda Batı medyasında sıkça yer alıyor. Bunun son örneği ise Le Point dergisi oldu.



