Leao krizi büyüyor: Milan'dan ayrılıp Barcelona'ya mı gidiyor?

Milan ise Ferran Torres’i kadrosuna katma fikrine sıcak bakıyor. Ancak kulübün, en önemli oyuncusunu satıp satmayacağı henüz netleşmiş değil.





Milan sezona beklenenden kötü bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi'ni yedi kez kazanan dev kulüp, Serie A'daki ilk üç maçında sadece iki puan toplayabildi. Bu kötü performans, kulüp çevresinde gerilimi artırdı ve taraftarlar sabırsız bir şekilde yanıt bekliyor. Eleştirilerin odak noktası ise Portekizli yıldız Rafael Leao.Sahadaki durağan performansının yanı sıra son dönemde bazı olumsuz davranışları da dikkat çekti. Parma maçında taraftarların tepkisine karşılık veren Leao, Lazio maçında ise Theo Hernandez ile birlikte diğer takım arkadaşlarının su molasına katılmadı.Bu olaylar, Leao'nun ocak transfer döneminde Milan'dan ayrılabileceği söylentilerini yeniden alevlendirdi. Kulüp, oyuncunun bu tutumunu kabul etmiyor gibi görünüyor ve cazip bir teklif karşısında Portekizli yıldızı satmaya sıcak bakıyor. İspanya basını, tam da bu noktada Barcelona'nın devreye girdiğini yazdı.Geçtiğimiz transfer döneminde Barcelona, Leao ile ciddi şekilde ilgileniyordu, ancak süreç sonuçsuz kaldı. Ocak ayında ise işler değişebilir. Portekizli oyuncunun menajeri Jorge Mendes, Leao'yu Milan'dan uzaklaştırmak için fırsat kolluyor ve bu planda ona en büyük destek, Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan geliyor.Laporta, Milan'a oyuncu takasını da içeren bir teklif sunmayı planlıyor.Son günlerde çıkan transfer dedikodularına göre Barcelona, Leao'yu kadrosuna katmak için Ferran Torres’i takas etmeye hazırlanıyor. İspanyol futbolcunun dahil edilmesi, Katalan devinin nakit ödeme miktarını 30-40 milyon euro seviyesine indirebilir.Öte yandan, yıldız futbolcunun transferi için Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada binlerce paylaşım yaptı. Portekizli futbolcu, X'te kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar listesine girdi. Siyah beyazlı taraftarlar, #LeaoBeşiktaşa etiketiyle yıldız oyuncuya çağrıda bulundu.Beşiktaşlı taraftarların yanı sıra, kısa süre önce Victor Osimhen transferiyle ayağa kalkan Galatasaraylılar da, Leao için devreye girilmesi yönünde yönetime seslendi. Kerem Aktürkoğlu ve Zaha'nın ayrılmasıyla sol kanat mevkisinde eksik kalan Galatasaray'ın bu transfer için devreye girip girmeyeceği merak konusu.Avrupa'da transfer dönemi kapalı olmasına rağmen, Türkiye'deki takımlar 13 Eylül'e kadar transfer yapabilecek. Ancak Avrupa kadrolarının kesinleşmesi nedeniyle, Leao, Galatasaray veya Beşiktaş'a gelmesi halinde ocak ayına kadar sadece Süper Lig'de forma giyebilir.