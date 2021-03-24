Samanyolu Haber /Gündem / 'Lebaleb' kongreye 'test'li savunma /24 Mart 2021 14:36

'Lebaleb' kongreye 'test'li savunma

AKP'nin pandemi sürecine rağmen de kalabalıkları bir araya getirdiği için tepki çeken kongresine Melih Gökçek'ten testli savunma geldi. Gökçek, kongreye katılan delegelere Covid-19 testi yapıldığını ileri sürdü.

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"Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla düzenlenen AKP'nin 7'nci Büyük Olağan Kongresi pandemi önlemleri hiçe sayılarak Ankara Kapalı Spor Salonunda binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

AKP kongresinde tepki çeken görüntülere cevabı ise eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek verdi. Gökçek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kongreye katılım sağlayanlara koronavirüs testi yapıldığını savundu. Gökçek'in paylaşımı şu şekilde:

"Böyle bir salonda toplandığımız için bizi tenkit ediyorsunuz. Biz bütün delegeler dün Genel Merkez'de Covid testi yaptırdık. Salona giren tek Covidl'i delege yok. Bilinmesini istedim" dedi.
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