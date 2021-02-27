Samanyolu Haber /Spor / LeBron James'ten Ibrahimovic'e sert cevap /27 Şubat 2021 18:49

LeBron James'ten Ibrahimovic'e sert cevap

Futbolcu Ibrahimovic'in siyaset hakkında konuşmaması gerektiğini söylediği basketbolcu LeBron James, "Eşitlik, sosyal adalet, ırkçılık, seçmene yapılan sistematik baskı gibi halkımıza karşı olan konular hakkında konuşmaya devam edeceğim" dedi.

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Yıldız sporcular Los Angeles Lakerslı basketbolcu LeBron James ile Milan forması giyen futbolcu Zlatan Ibrahimovic arasında siyaset konusunda polemik yaşanıyor.

LeBron James'in söylemleriyle siyaset yapmaması gerektiğine ilişkin hafta içinde değerlendirmelerde bulunan Ibrahimovic'e, James'ten yanıt geldi.

Los Angeles Lakers ile Portland Trail Blazers arasında oynanan maçın ardından bu eleştirilere yanıt veren James, "Günün sonunda, yanlış olan şeyler hakkında sessiz kalmamaya devam edeceğim. Eşitlik, sosyal adalet, ırkçılık, seçmene yapılan sistematik baskı gibi bizim halkımıza karşı olan konular hakkında konuşmaya devam edeceğim" dedi.

'Sesimin gücünün farkındayım'

"Ben de bu toplumun bir parçasıyım ve yanlış yapılan şeyleri görebiliyorum" diyen James, şöyle devam etti:

"Çünkü aynı hatalara maruz kalan okulumda 300 kişiden fazla çocuk var ve onların seslerini duyurmaya ihtiyacı var. Ben onların sesiyim. Elimdeki platformu, olaylara ışık tutmak için kullanmaya devam edeceğim. Ancak bu şekilde toplum, ülkemiz ve dünya düzelebilir. Hiçbir zaman sadece spora bağlı kalmayacağım. Çünkü elimdeki platformun ve sesimin gücünün farkındayım."
Ibrahimovic'in soyadı nedeniyle geçmişte ülkesi İsveç'te ırkçılığa maruz kaldığını hatırlatan LeBron James, "Benim hakkımdaki açıklamaları komik. 2018'de İsveç Milli Takımı'ndayken soyadı sebebiyle sahada ırkçılık yaşadığından bahsetmişti. Ben eğitimli bir bakış açısından konuşuyorum ve ev ödevimi yapıyorum. Saldırılacak yanlış kişiyim" diye konuştu.

Ibrahimovic: Kendini bu durumdan uzak tut

Milanlı futbolcu Ibrahimovic, hafta içi UEFA'ya yaptığı açıklamada, "LeBron bir fenomen ancak bu şekilde statü sahibi kişilerin siyaset hakkında konuşmalarından hoşlanmıyorum. İyi olduğun konuda konuşmalısın. Ben futbolcuyum çünkü hayatta en iyi yaptığım şey bu. Politikacı olmadığım sürece politika yapmam. Ünlü kişilerin kariyerinde belli bir seviyeye gelmesinin ardından yaptığı ilk hatalardan birisi budur. Kendini bu durumdan uzak tut, çünkü hiç hoş gözükmüyor" demişti.
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