Samanyolu Haber /Gündem / Leman Dergisi soruşturmasında 4 kişi tahliye edildi /26 Eylül 2025 18:46

Leman Dergisi soruşturmasında 4 kişi tahliye edildi

Leman'ın yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, müessese müdürü Ali Yavuz ve yazı işleri müdürü Aslan Özdemir serbest bırakıldı.

Leman Dergisi davasında tutuklu olan Leman Dergisi sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, grafiker Cebrail Okçu ve müessese müdürü Ali Yavuz, üst mahkemeye yaptıkları itirazın kabul edilmesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karikatürist Doğan Pehlivan tutukluluk hali devam ediyor.

İlk duruşma 14 Kasım’da, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

NE OLMUŞTU?

Daha önce pek çok defa hedef gösterilen ve muhalif karikatürleriyle bilinen Leman dergisi, 26 Haziran 2025 tarihli sayısında savaşı eleştiren bir karikatür yayımlamasının ardından yeniden hedef haline gelmişti.

Söz konusu karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa’nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından bir grup, Leman binasına saldırmıştı.

Binaya saldıranlarla ilgili hiçbir işlem yapılmazken Leman dergisinin 6 çalışanı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz tutuklanmıştı.

9 Temmuz 2025’te ise yurtdışında bulunan Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
