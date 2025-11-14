Leman Dergisi soruşturmasında dikkat çeken haber

Tek tutuklu sanık olan Doğan Pehlevan, Çorlu’daki cezaevinden duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Tutuksuz olarak yargılanan Ali Yavuz, Zafer Aknar, Cebrail Okçu, Aslan Özdemir ile avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşma, kimlik tespitinin ardından başladı.









“YAKLAŞIK 5 AYDIR KUYU TİPİ CEZAEVİNDE KALIYORUM”





“KARİKATÜR OKUMAYI BİLEN BİRİ ORADA ASLA PEYGAMBER GÖREMEZ”





“İSİMLER DIŞINDA PEYGAMBERLERLE HİÇBİR ALAKASI YOK”





“KARİKATÜRDE KIŞKIRTMA DEĞİL, BARIŞ VAR”





AVUKATLARDAN TAHLİYE VE BERAAT TALEBİ





YAPAY ZEKAYA ÇİZDİRDİĞİ KARİKATÜRLERLE SAVUNMA YAPTI





“GÖRME ENGELLİYİM, YAPAY ZEKAYA SORDUM, PEYGAMBERLERLE BENZERLİK TESPİT EDEMEDİ”





SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI TALEP ETTİ





AVUKATLARDAN MÜTALAAYA TEPKİ





BU DOSYADAN TAHLİYE KARARI





TUTUKLU KALMAYA DEVAM EDECEK





SÜREÇ NASIL GELİŞMİŞTİ?

LeMan Dergisi’nin 26 Haziran tarihli sayısındaki bir karikatürde Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edildiği ve bu çizim ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçunun işlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, sorumlu yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ve Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.Pehlevan, savunmasında, “İddianamede bahsedildiği gibi, karikatürde toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi bir kastım olmamıştır. Tam tersi toplumun değerlerine saygılı biriyimdir. Oğlumuzu da bu kurallara göre büyütmeye çalışıyoruz. Olayların bu noktaya gelmesi beni ve çevremi üzdü. Bu konuda üzgünüm” dedi.“Yaklaşık 5 aydır kuyu tipi cezaevinde kalıyorum” ifadeleriyle sözlerine devam eden Pehlevan, “Dosyada benim dışımda tutuklu kalmadı. Kaçma veya delil karartma durumum yok, adresim uzun zamandır sabit. Ben ve ailem yaklaşık 5 aydır mağduruz” şeklinde savunma yaptı.Pehlevan, savunmasının devamında şunları söyledi:"Peygamberleri çizdiğim iddia ediliyor ama karikatür okumayı bilen biri orada asla iki peygamber göremez. Şu an karikatürle ilgili bilirkişi olsa, orada asla peygamberle ilgili karikatür göremeyecektir. Ben bu topraklarda büyümüş biri olarak peygamber efendimizin çizilmeyeceğini çok iyi bilen biriyim. Fransız değilim.""İsimler dışında figürlere bakarsanız peygamberlerle hiçbir alakası yok. Bir Müslüman toplumu temsil eden en güzel isim Muhammed olduğu için, Musa da Yahudi toplumunu temsil eden bir isim olduğu için kullandım. Tek sebebi budur.""Karikatürdeki konuşmada da tahrik edici bir unsur yoktur. Karikatürde her zaman ölen insanlar kanatlarıyla göğe yükselirken çizilir. Tüm dünyada böyledir. Karikatürcünün amacı toplumu kışkırtmak asla olamaz. Tam tersi bunları korumakla görevlidir. Olayların bu noktaya gelmesine, herkes adına çok üzgünüm.”Daha sonra savunma yapan avukatlar, Pehlevan’ın tahliyesini ve tüm sanıkların beraatini talep etti.Pehlevan’ın bir avukatı, yapay zekaya çizdirdiği 2 farklı karikatürü hakime göstererek savunmasını gerçekleştirdi. Örnek karikatürlerde, suçlamaya konu karikatürde çizildiği gibi kanatlarıyla gökyüzüne doğru yükselen ayrı ayrı iki erkek karakter yer aldı.Bu iki karikatürde çizilen dört ayrı karakterin günümüzde sokakta yürürken görülebilecek herhangi birine benzediğini, çizilen bu figürlere verilecek özel isimlerin, ismi verilen kişileri temsil etmeyeceğini savundu.Daha sonra söz alan bir başka avukat ise görme engelli olduğunu ve soruşturmaya konu karikatürü defalarca yapay zekaya incelettiğini ve yapay zekanın defalarca yaptığı incelemede, karikatürlerde çizilen figürlerle peygamberler arasında bir benzerlik tespit edemediğini savundu.Savcı mütalaasında; Pehlevan’ın tutukluluğunun ve diğer sanıklar hakkındaki adli kontrollerin devamını talep etti.Avukatlar mütalaaya karşı yaptığı savunmada savcının talebine tepki göstererek; tahliye ve beraat taleplerini yineledi.Verdiği 10 dakikalık aradan sonra ara kararını açıklayan mahkeme, Pehlevan’ın tahliyesine ve yurt dışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.Ayrıca, tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına da hükmeden mahkeme, bir sonraki duruşmayı 4 Mayıs 2026’ya erteledi.Ancak Pehlevan “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklu olduğu için tahliye edilmeyecek.Derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yayımlanan karikatürde; bombardıman altındaki bir şehirden göğe yükselen beyaz sakallı iki kişi birbirlerine selam verip adlarının Muhammed ve Musa olduğunu söylüyordu.Karikatür ile dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken üst düzey yetkililerden sert açıklamalar dikkat çekti.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karikatürün düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dergi çalışanlarının her birinin gözaltına alındıkları sırada çekilen videolarını ayrı ayrı sosyal medya hesaplarından paylaşarak şüphelileri "hadsiz" ve "hayasız", yaptıkları eylemi ise "alçaklık" olarak niteledi.Bakan Yerlikaya'nın bu paylaşımı ve polisin gözaltı sırasında gereksiz güç kullanımı tepkilere yol açtı.LeMan SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİLeMan dergisi, tartışma yaratan karikatürle ilgili yaptığı açıklamada Muhammed ismini taşıyan 200 milyon kişi olduğunu belirterek çizime konu kişinin Hz. Muhammed olmadığını vurgulamıştı.Açıklamada, "Burada karikatürün çizeri İsrail tarafından öldürülen bir Müslümanı konu ederek mazlum Müslüman halkın haklılığını çizmek istemiş olup dini değerleri aşağılama amacı asla bulunmamaktadır. Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz zira Peygamber efendimizin tasviri yoktur. Karikatürü böyle yorumlamak için çok kötü niyetli olmak lazım" ifadeleri yer almıştı.