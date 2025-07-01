Leman dergisinde 'Hz. Muhammed karikatürü' gerilimi!

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisinde yer alan ve dini değerlere alenen hakaret içerdiği iddia edilen karikatürle ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Leman dergisinde yer alan ve dini değerlere alenen hakaret içerdiği iddia edilen karikatürle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, söz konusu karikatürün toplumun dini inançlarını aşağılayıcı nitelikte olduğuna karar vererek, 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını bildirdi.





Söz konusu kişiler arasında karikatürün sahibi, derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü yer alıyor. Başsavcılık, gelişmelere ilişkin kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed’e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir. Milyonlarca Müslüman’ın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır.”





Leman Dergisi’nden açıklama: Eserde Hz. Muhammed’e hiçbir

Leman Dergisi, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada söz konusu karikatürün Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’le (sas) ilgisi olmadığı belirtildi. Açıklamada, “Bu konuda yayın yapanlara uyarı : BU KARİATÜR bir HZ. MUHAMMED (SAV) KARİKATÜRÜ DEĞİLDİR. Eserde İsrail’in bombardımanlarında katledilen bir müslümanın adı Muhammed olarak kurgulanmıştır. İslam dünyasında 200 milyondan fazla kişinin adı Muhammed’tir. Eserde Hz Muhammed’e hiçbir referans yoktur.” denildi.





LEMAN'DA GERGİN ANLAR