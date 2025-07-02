Samanyolu Haber /Gündem / LeMan Dergisi'nin 4 çalışanı tutuklandı /02 Temmuz 2025 17:03

LeMan Dergisi'nin 4 çalışanı tutuklandı

LeMan Dergisi'ne "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 çalışan, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 4 çalışan, tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi.

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LeMan Dergisi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 çalışan, tutuklandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISI

Savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

"Karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiği" aktarılan yazıda, "ifadeler ve görsellerin, halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu" savunuldu.

Sevk yazısında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 Temmuz'da düzenlenen araştırma raporuna göre karikatürün sahibi Doğan Pehlevan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler olduğu, şüphelinin ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği öne sürüldü.

4 ÇALIŞAN TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 4 Leman Dergisi çalışanı  tutuklandı.

2 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Tunç, "Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

LeMan Dergisi'ne "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla resen başlatılan soruşturma kapsamında 4 çalışan gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı verilmişti.
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