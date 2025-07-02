LeMan Dergisi'nin 4 çalışanı tutuklandı





SAVCILIĞIN SEVK YAZISI





4 ÇALIŞAN TUTUKLANDI





2 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Tunç, "Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.





LeMan Dergisi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 çalışan, tutuklandı.Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.Adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı."Karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiği" aktarılan yazıda, "ifadeler ve görsellerin, halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu" savunuldu.Sevk yazısında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 Temmuz'da düzenlenen araştırma raporuna göre karikatürün sahibi Doğan Pehlevan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler olduğu, şüphelinin ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği öne sürüldü.Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 4 Leman Dergisi çalışanı tutuklandı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.LeMan Dergisi'ne "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla resen başlatılan soruşturma kapsamında 4 çalışan gözaltına alınmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı verilmişti.