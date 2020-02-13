Samanyolu Haber /Gündem / Leman'ın Damat Albayraklı kapağına erişim yasağı! /13 Şubat 2020 10:50

Leman'ın Damat Albayraklı kapağına erişim yasağı!

Türkiye’nin önde gelen mizah dergisi Leman’ın 22 Ocak'ta yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraklı kapağına erişim yasağı getirildi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) "Çılgın Proje" olarak duyurduğu Kanal İstanbul tartışmaları sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, projenin gerçekleşeceği yerden arazi aldığı yönündeki iddialar başta gazete ve dergilerde yer aldı.


Sayılı mizah dergilerinden Leman ise bu iddiaları 22 Ocak’ta derginin kapağına taşıdı. Bakan Albayrak ile özdeşleşen “bakın burası çok önemli” sözleriyle mizahi bir eleştirinin yapılığı derginin kapağına İstanbul Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 12 Şubat 2020 tarihli kararıyla erişim yasa getirildi.
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