Samanyolu Haber /Gündem / LeMan Bozdağ'a kapak yaptı: 'Yaz kızım...' /25 Mayıs 2022 15:15

LeMan Bozdağ'a kapak yaptı: 'Yaz kızım...'

Karkatür dergisi LeMan, bu haftaki kapağında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Twitter ile ilgili sözlerine yer verdi. Bozdağ, "Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor" açıklamasında bulunmuş; bu sözler sosyal medyada gündem olmuştu.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, "Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor" ifadeleri, karikatür dergisi LeMan'a konu oldu.

Derginin kapağında, mahkeme önüne çıkarılan bir sanığa hakimin "Yaz kızım. Sanığın tweet atmaktan beraatine. Tweet'in içine yazdıklarından 2 yıl 4 ay hapsine" demesi yer aldı.

NE OLMUŞTU?
Yargıtay 12 Mayıs’ta, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 2012-2017 arasındaki bazı Twitter paylaşımları nedeniyle beş ayrı suçtan verilen dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasının dört yıl 11 ay 20 günlük bölümünü onamış, iki suçtan verilen dört yıl iki aylık hapis cezasını bozmuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Tanımıyoruz’ tepkisini eleştirmişti.

Bozdağ, tweetler üzerine açılan soruşturmaları, “Diyor ki, ‘Tweet attı, hayatı karardı..’ Tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir Allah’ın kulu var mı, bilmiyorum… Yok. O zaman sormak lazım ‘Yahu bu tweet attı da, tweet’in içinde ne yazıyor?’ Soruşturma onun üzerine açılıyor” şeklinde savunmuştu.

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