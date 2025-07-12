Leman Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir tutuklandı

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Leman'da Muhammed Peygamber'i tasvir eden bir karikatür yayımladığı iddiaları üzerine dergi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir tutuklandı.





TW Türkçe'nin haberine göre Özdemir, dün Türk Hava Yolları'nın Marsilya'dan gelen tarifeli uçağından indiği sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, ifadesinin ardından da tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Özdemir, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.





Dört kişi tutuklanmıştı

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatürle ilgili "dini değerlerin alenen aşağılandığı" gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 30 Haziran'da gözaltına alınan Müessese Müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, karikatür sahibi Doğan Pehlevan ve Yazı İşleri Müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştı. Yurt dışında olduğu belirlenen Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir ve Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.





Özdemir'in tutuklanması ile Leman soruşturmasında tutuklu sayısı beşe yükseldi.











