Leonardo Da Vinci sergisi için rekor talep

Rönesans döneminin dahisi olarak anılan dünyanın en ünlü ressamlarından Leonardo Da Vinci'nin, ölümünün 500. yıldönümü nedeniyle 20 yılda hazırlanarak Paris'te açılan sergi rekor ilgiyle karşılandı. Louvre Müzesi'ndeki serginin sadece ilk günü için 260 bin bilet satıldı.





NTV'nin haberine göre, Rönesans döneminin dahisi olarak anılan ressam, mucit ve bilge Leonardo Da Vinci, ölümünün 500. yıl dönümünde Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde tarihi bir sergi ile anılıyor.





Organizatörlerinin 20 yılda hazırlandığını belirttiği sergi Léonard de Vinci açılışını yaptı. Sadece internet üzerinden rezervasyonla girilebilen serginin ilk gününde en az 260 bin bilet satıldı. Gün içinde biletlerin satıldığı internet sitesi yoğunluk sebebiyle çöktü.





162 eseri yer alıyor





Da Vinci sergisinde Fransa'daki eserlerin yanı sıra Rusya'dan İngiltere'ye kadar birçok müzeden ve kişisel koleksiyonlardan ödünç alınmış tablolar görücüye çıktı. Léonard de Vinci sergisinde İtalyan sanatçının 162 eseri yer alıyor.





İngiltere Kraliçe'si sergiye 24 Da Vinci tablosu ödünç verdi. Vatikan da Leonard sergisine tablo katkısında bulundu.





Sergide Da Vinci uzmanlarının Rönesans'ın zirvesi olarak değerlendirdiği 20 tablodan 10'unu görmek mümkün. Bu tablolar arasında Bakire, Çocuk İsa ve Meryem Ana, Vaftizci Yahya ve Madonna Benoit bulunuyor.





Günde 30 bin ziyaretçi alan Da Vinci'nin Mona Lisa'sı ise Louvre'daki yerinde görülmeye devam edecek. Ancak serginin sonunda Mona Lisa ile ilgili 7 dakika süren bir sanal gerçeklik etkinliği yer alıyor.





24 Şubat tarihine kadar açık olacak serginin daha önce 1,4 milyon ziyaretçi ile Fransa'da rekor kıran Tutankamun'u geçmesi bekleniyor.



