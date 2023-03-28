Samanyolu Haber /Gündem / Leopard tankları Ukrayna’ya ulaştı /28 Mart 2023 11:20

Leopard tankları Ukrayna’ya ulaştı

Der Spiegel, Almanya’dan Ukrayna’ya gönderilen 18 adet Leopard 2 tankı ve yaklaşık 40 Marder piyade savaş aracının ulaştığı bildirildi.

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA 


The Wall Street Journal ise Ukrayna'nın karşı saldırısı için olası senaryosunu açıkladı.

Gazeteye konuşan uzmanlar, Ukrayna'nın önce uzun menzilli füzeler ve toplar da dahil olmak üzere karadan hassas silahlar kullanarak bir saldırı başlatacağını öngörüyor.

Ukrayna ordusunun yeterli uçağı olmadığı için hava değil, füze ve kara saldırılarıyla karşı saldırı başlatması bekleniyor.

WSJ'nin görüştüğü ABD Kara Harp Akademisi profesörü, emekli ABD Ordusu Albay John Nagle, böyle bir saldırı için Kiev'in gerekli sayıda asker ve helikoptere sahip olmadığını söyledi.

Uzmanlar ardından Kiev'in Sovyet tanklarını Batılı tanklarla birleştireceği bir kara saldırısına geçmesini bekliyor.

Bu bağlamda Almanya’dan Ukrayna için gönderilen 18 adet Leopard 2 tankı ve yaklaşık 40 Marder piyade savaş aracının Ukrayna'ya ulaştığı bildirildi. Der Spiegel, kendi kaynaklarına dayanarak bildirdi.

Cephe hattından gelen haberlerde İngiliz Challenger tanklarının bir kısmınında Ukrayna’da çatışmaların yoğun yaşandığı doğu ve güney bölgelerine ulaştığı yönünde.
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