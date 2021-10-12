Samanyolu Haber /Spor / Letonya-Türkiye maçında galibiyet 90+9'da geldi /12 Ekim 2021 00:02

Letonya-Türkiye maçında galibiyet 90+9'da geldi

Norveç ile berabere kalarak gruptan çıkma imkanını zora sokan Milliler, Letonya deplasmanında yenik duruma düşmesine rağmen galibiyeti 90+9'da gelen penaltı golüyle almasını bildi.

SHABER3.COM

FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri sekizinci maçında A Milli Futbol Takımı, Letonya ile karşılaştı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede ilk gol Letonya lehine oldu. Roberts Savalnieks'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, topu uzaklaştırmak isteyen Merih Demiral'ın kale önünde yaptığı ters vuruşta top ağlarla buluştu ve Letonya 1-0 öne geçti.

Oyuna 65.dakikada sonradan giren Serdar Dursun, Cengiz Ünder'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip etti ve ön direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

Dünya Kupası'na katılmak adına mutlak bir şekilde 3 puana ihtiyacımız olan mücadelede, uzatmanın son dakikasında VAR incelemesi geldi. Burak Yılmaz'ın ceza sahasında yerde kalması sonrası, VAR uyarısı ile penaltı verildi. Penaltıyı gole çeviren Burak Yılmaz, maçın da skorunu belirledi ve Milli Takım, karşılaşmayı 2-1 kazanmış oldu.

Bu sonucun ardından A Milli Takım, puanını 15'e çıkarırken, Letonya ise 5 puanda kaldı. A Milli Takım, Norveç'in de Karadağ'ı 2-0 mağlup etmesi sonucunda 3.sırada kaldı. Letonya ise puansız Cebelitarık'ın üzerinde ve grupta 5.sırada.

İşte Türkiye'nin grubundaki yeni puan durumu ve kalan maçlar:





Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Letonya-Türkiye maçında galibiyet 90+9'da geldi Sonraki Haber >>

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Zabıtalardan öldüresiye dayak

Zabıtalardan öldüresiye dayak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:08:06