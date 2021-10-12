Letonya-Türkiye maçında galibiyet 90+9'da geldi

FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri sekizinci maçında A Milli Futbol Takımı, Letonya ile karşılaştı.





İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede ilk gol Letonya lehine oldu. Roberts Savalnieks'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, topu uzaklaştırmak isteyen Merih Demiral'ın kale önünde yaptığı ters vuruşta top ağlarla buluştu ve Letonya 1-0 öne geçti.





Oyuna 65.dakikada sonradan giren Serdar Dursun, Cengiz Ünder'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip etti ve ön direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.





Dünya Kupası'na katılmak adına mutlak bir şekilde 3 puana ihtiyacımız olan mücadelede, uzatmanın son dakikasında VAR incelemesi geldi. Burak Yılmaz'ın ceza sahasında yerde kalması sonrası, VAR uyarısı ile penaltı verildi. Penaltıyı gole çeviren Burak Yılmaz, maçın da skorunu belirledi ve Milli Takım, karşılaşmayı 2-1 kazanmış oldu.





Bu sonucun ardından A Milli Takım, puanını 15'e çıkarırken, Letonya ise 5 puanda kaldı. A Milli Takım, Norveç'in de Karadağ'ı 2-0 mağlup etmesi sonucunda 3.sırada kaldı. Letonya ise puansız Cebelitarık'ın üzerinde ve grupta 5.sırada.





İşte Türkiye'nin grubundaki yeni puan durumu ve kalan maçlar:



