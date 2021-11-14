Letonya ve Karadağ Türkiye'ye çalıştı

Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda, deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi.





A Milli Takım’ın da bulunduğu G Grubu’nda oynanan mücadelede Hollanda, 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrıldı.





Karadağ, 2-0 geride olduğu karşılaşmada 82. ve 86. dakikalarda attığı gollerle Hollanda’dan bir puan almayı başardı.





Karşılaşmada Hollanda’nın gollerini ilki penaltıdan olmak üzere, 25. dakikada ve 54. dakikada Memphis Detay kaydetti. Karadağ’ın golleri ise 82. dakikada Ilija Vukotic ve 86. dakikada Nikola Vujnovic’ten geldi.





Yine Türkiye'nin grubunda oynan diğer maçta Norveç ile Letonya karşı karşıya geldi.





Türkiye'yi yakından ilgilendiren karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık eşitlikle sona erdi.





Öte yandan Norveç'te Mohamed Elyounoussi'nin 80. dakikada attığı gol VAR kararının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.





Bu sonucun ardından Norveç, puanını 18'e yükseltti. Letonya ise 6 puana yükseldi.