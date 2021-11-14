Samanyolu Haber /Spor / Letonya ve Karadağ Türkiye'ye çalıştı /14 Kasım 2021 01:52

Letonya ve Karadağ Türkiye'ye çalıştı

Türkiye A Milli Takımını yakından ilgilendiren maçta Norveç -Letonya maçı 0-0 biterken Hollanda ise .deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Bu iki sonuç da Türkiye için bir aventaja dönüştü

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Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda, deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi.

A Milli Takım’ın da bulunduğu G Grubu’nda oynanan mücadelede Hollanda, 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrıldı.

Karadağ, 2-0 geride olduğu karşılaşmada 82. ve 86. dakikalarda attığı gollerle Hollanda’dan bir puan almayı başardı.

Karşılaşmada Hollanda’nın gollerini ilki penaltıdan olmak üzere, 25. dakikada ve 54. dakikada Memphis Detay kaydetti. Karadağ’ın golleri ise 82. dakikada Ilija Vukotic ve 86. dakikada Nikola Vujnovic’ten geldi.

Yine Türkiye'nin grubunda oynan diğer maçta  Norveç ile Letonya karşı karşıya geldi.

Türkiye'yi  yakından ilgilendiren karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Öte yandan Norveç'te Mohamed Elyounoussi'nin 80. dakikada attığı gol VAR kararının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Norveç, puanını 18'e yükseltti. Letonya ise 6 puana yükseldi.

Hollanda grupta son haftada Norveç ile karşılaşacak. Karadağ ise kendi sahasında A Milli Takım’ı konuk edecek. Türkiye, Karadağ’ı yenerse grubu kesin olarak ilk 2’de bitirecek ve en kötü ihtimalle play-off oynayacak.

Türkiye’nin son maçta Karadağ’ı yenmesi, Norveç’in de Hollanda’yı mağlup etmesi halinde Dünya Kupası’na Türkiye  direkt gidecek .
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