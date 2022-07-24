Samanyolu Haber /Gündem / Levent Göktaş: 'Beni kullananlar Silivriye girecek, her şeyi belgeleri ile açıklamaya başlıyorum' /24 Temmuz 2022 14:33

Levent Göktaş: 'Beni kullananlar Silivriye girecek, her şeyi belgeleri ile açıklamaya başlıyorum'

Haplemitoğlu cinayeti soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan emekli Albay Levent Göktaş adına açılan bir hesaptan "Bu akşam saat 22.00'da her şeyi belgeleri ile açıklamaya başlıyorum" paylaşımı yapıldı.

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Öğretim Üyesi Necip Haplemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında aranan emekli Albay Levent Göktaş “Bu akşam saat 22.00’da her şeyi belgeleri ile açıklamaya başlıyorum. Yarından itibaren video çekmeye de başlayacağım” dedi. Göktaş, Silivri’ye bir kere girdiğini ikinci kez girmeyeceğini belirtti.

'BENİ KULLANANLAR SİLİVRİ’YE GİRECEK'
Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak bulunamayan emekli Albay Levent Göktaş adına açılan bir sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Paylaşımda Göktaş, “Bu akşam saat 22.00’da her şeyi belgeleri ile açıklamaya başlıyorum. Yarından itibaren video çekmeye de başlayacağım” dedi.

Levent Göktaş, Silivri Cezaevi’nde çekilen bir fotoğrafını da paylaşarak, “Ben oraya bir kere girdim! ikinci kere girmeyeceğim! Oraya girmesi gerekenler girecek! beni kullananlar girecek! Akşam 22.00’de buluşmak üzere. Saygılarımla…” dedi.

Levent Göktaş, bazı kişi, şirket ve gazetecileri etiketlediği paylaşımında şunları kaydetti:

“1-1959 yılında Niksar’da doğdum. 1980 yılında Kara Harp okulundan mezun oldum. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 25 yıl TSK Özel Kuvvetlerde tim, tabur ve alay komutanlığı yaptım. 2005 yılında kıdemli albay rütbesinden emekli oldum.

2- 1992 yılında Azerbaycan, 1998-2001 yıllarında Suriye, 2000 yıllarında Kırgızistan’da ve 1993 ve 1997 yıllarında Irak’ta görev gereği bulundum. Çalışkan ve başarılı bir subaydım. Kırgın olduğum silah arkadaşlarım var. Kullanıldığım durumlar oldu. Hepsini yavaş yavaş açıklayacağım.”


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