Levent Göktaş’ın avukatından açıklama: Hesaplar gerçek dışı

Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak bulunamayan emekli Albay Levent Göktaş adına yapılan sosyal medya paylaşımlarının ardından Göktaş’ın avukatı Hüseyin Ersöz tarafından açıklama yapıldı. Ersöz, hesapların gerçek dışı olduğunu bildirdi.





Göktaş adına dün sosyal medyadan yapılan paylaşımlarında, "Bu akşam saat 22.00'de her şeyi belgeleri ile açıklamaya başlıyorum. Yarından itibaren video çekmeye de başlayacağım. Yarından itibaren videolu anlatımlarım olacak. Net söylüyorum bazıları bu gece uyku uyumasın.Gerçek neymiş yarın görüşeceğiz. Beni kullanıp bir kenara atanlar kabusunuz olacağım" denilmişti.









Paylaşımlarda, "Beni Sedat Peker'le karıştırmayın" ifadesi kullanılınca, Sedat Peker de tartışmaya dahil olmuştu.





Peker, "Beni Sedat Peker’le karıştırmayın demek ne demek ? Kimsin lan sen y..., Ankara’ya geldiğimde görüşmelerimizde yarım metre arkamdan yürüdüğün gerçekliği ortadayken beni Sedat Peker’le karıştırmayın demek ne demek ? Benim ilgi alanımda değildin. Ancak emin ol şimdi radarıma girdin. Yaşar Baba vasıtasıyla bana teklif ettiğin para ile ortadan adam kaldırma tekliflerini de seçimlere 2 ay kala çekeceğim videolarda da konuşacağız. Kimsin lan sen beni Sedat Peker ile karıştırmayın diyorsun?" ifadelerini kullanmıştı.





Yaşananların ardından Levent Göktaş'ın avukatı Hüseyin Ersöz, söz konusu hesapların gerçek dışı olduğunu ifade etti.









Ersöz, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:





"Sosyal medya platformu Twitter'da Mustafa Levent GÖKTAŞ adıyla açılmış olan hesaplar gerçek dışı olup, yazılanların hiçbirisi Müvekkilimizi ve Ailesini bağlamamaktadır.





Bu sosyal medya hesaplarının kapatılması ile ilgili olarak, ilk açıldıkları tarihte, yani 23 Temmuz 2022 günü saat 22:00'de Avukatları olarak Twitter'a gerekli bildirimler yapılmış; sonraki birkaç saat içinde Twitter tarafından kimlik doğrulama amacıyla istenen evrak da ilgili kuruluşa iletilmiştir. Elimizde olmayacak şekilde, bu sürecin uzamasından kaynaklı olarak spekülasyonların artması, bu açıklamayı yapmamızı zorunlu kılmıştır.





Bu sosyal medya hesaplarında, gerçek dışı şekilde, gündem oluşturmak için yayınlanan videolar ve kurgulanan diyalogların da Müvekkilimizin üslubu ve kişilik özellikleri ile taban tabana zıt olduğunu ifade etmek isteriz.





Müvekkilimiz hakkındaki adli süreç ise devam etmektedir. Kendisi haldunda yapılan adli işlemlerden basında yer alan yayınlardan haberdar olmuş bulunmaktayız. Kısıtlama Kararı bulunan soruşturma dosyasına ilişkin bilgimiz basında yer alan bu bilgilerle sınırlıdır. Kamuoyuna yansıyan bilgi kirliliğine, benzer dezenformasyon yöntemlerine sıklıkla başvurulduğu için itibar etmiyoruz.





Bu süreçte, Müvekkilimizle iletişim kurmak mümkün olmamış; sürece dair bir açıklama yapmak ise hem soruşturmaya müdahale olarak algılanabileceği hem de spekülasyon yaratmamak için tercih edilmemiştir. Bu konuda herkesin gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiğini de belirtmek isteriz.





Ailesinin takdiri ile bu süreçte Müvekkilimiz Mustafa Levent GÖKTAŞ'ı ve kızlarını bizlerin temsil ettiğimizi; Ailesi ve Avukatları tarafından yapılanlar dışında açıklamalara itibar edilmemesini rica ederiz."