Levent Göktaş mahkemeye böyle çıkarıldı

Gözaltına alınan ve savcılığın hakkında 72 saatlik gözaltı kararı verdiği Göktaş, Haskova İl Mahkemesi’ne elleri kelepçeli getirildi .





Kelepçeleri duruşma salonunda çıkartılan Göktaş, içim savcılık mahkemeden 40 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.





Göktaş’ı savunan avukat İvan İvanov, duruşma öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin Bulgaristan’a yasa dışı girmekle suçlandığını belirterek, kendisinin yeşil pasaportu bulunduğunu ve AB ülkelerine vizesiz girme hakkı olduğunu söyledi. İvanov, “Arandığı için Bulgaristan’a yasadışı yollardan girmiş. Türkiye’deki haklarını Bulgaristan’dan aramayı düşünmüş” dedi.





Mahkeme Göktaş'ın tutukluluğunu devamına karar verdi





Bulgaristan’dan iadesi için yazı gönderilecek







Bu arada Adalet Bakanlığı, Mustafa Levent Göktaş için harekete geçti . Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın iadesine yönelik talepname hazırladı.

Adalet Bakanlığı, iade talepnamesi dosyasını Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına iletti.













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