Samanyolu Haber /Gündem / Levent Göktaş mahkemeye böyle çıkarıldı /05 Eylül 2022 21:42

Levent Göktaş mahkemeye böyle çıkarıldı

Bulgaristan'da gözaltına alınan ve 72 saat gözaltında tutulan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş Haskova İl Mahkemesi'de ilk kez hakim karşısına çıkartıldı

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Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş ilk kez hakim karşına çıkartıldı 

Gözaltına alınan ve savcılığın hakkında 72 saatlik gözaltı kararı verdiği Göktaş,  Haskova İl Mahkemesi’ne elleri kelepçeli getirildi .

Kelepçeleri duruşma salonunda çıkartılan Göktaş, içim  savcılık mahkemeden 40 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Göktaş’ı savunan avukat İvan İvanov, duruşma öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin Bulgaristan’a yasa dışı girmekle suçlandığını belirterek, kendisinin yeşil pasaportu bulunduğunu ve AB ülkelerine vizesiz girme hakkı olduğunu söyledi. İvanov, “Arandığı için Bulgaristan’a yasadışı yollardan girmiş. Türkiye’deki haklarını Bulgaristan’dan aramayı düşünmüş” dedi.

Mahkeme Göktaş'ın tutukluluğunu devamına karar verdi 

Bulgaristan’dan iadesi için yazı gönderilecek

Bu arada Adalet Bakanlığı, Mustafa Levent Göktaş için harekete geçti .  Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın iadesine yönelik talepname hazırladı.

Adalet Bakanlığı, iade talepnamesi dosyasını Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına iletti.



NE OLMUŞTU? 

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde suikast sonucu yaşamını yitirdi.
Hablemitoğlu cinayeti şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022'de MİT tarafından Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bozkır, 8 Şubat'ta ‘örgüt üyeliği' ve ‘tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 9 kişiden, emekli binbaşı Fikret Emek, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin ve Osman Tuncer'in Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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