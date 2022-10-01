Samanyolu Haber /Gündem / Levent Göktaş, MİT müsteşarlığı için AKP’ye CV bırakmış /01 Ekim 2022 15:28

Levent Göktaş, MİT müsteşarlığı için AKP’ye CV bırakmış

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın, Hablemitoğlu’nun adı ‘MİT müsteşarlığı’ için geçtiği dönemde ‘MİT müsteşarı’ olabilmek için AKP’li Ali Coşkun’a CV’sini bıraktığı ortaya çıktı.

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Gazeteci Emre Uslu’nun paylaştığı Ergenekon soruşturması kapsamında alınan ek ifade tutanağına göre Göktaş, MİT müsteşarı olabilmek için yoğun ‘lobi’ çalışması yapıyor. Ali Coşkun’a verdiği CV’sinin Erdoğan’a ulaştırıldığını anlatan Göktaş, belgeleri ayrıca dönemin AKP Genel Sekreteri olan İdris Naim Şahin’e de verdiğini belirtiyor. İfadeye göre sö konusu belgeler ayrıca 367 krizinin mimarı eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’ndan da çıkmış.

GÖKTAŞ, HABLEMİTOĞLU CİNAYETİNİN PLANLAYICISI OLMAKLA SUÇLANIYOR

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de Ankara’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Ukrayna’ya kaçan Hablemitoğlu’nun katil zanlısı eski binbaşı Gökhan Nuri Bozkır, 27 Ocak’ta MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi, suikastla ilgili olarak Levent Göktaş’ın ismini verdi. Hakkında yakalama kararı bulunan Göktaş, Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olmakla suçlanıyor. Göktaş, geçtiğimiz ay Bulgaristan’da yakalanmıştı.



Levent Göktaş’ın konuyla ilgili Ergenekon soruşturması kapsamındaki ifadesi şöyle:


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