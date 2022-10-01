Levent Göktaş, MİT müsteşarlığı için AKP’ye CV bırakmış

GÖKTAŞ, HABLEMİTOĞLU CİNAYETİNİN PLANLAYICISI OLMAKLA SUÇLANIYOR
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de Ankara’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Ukrayna’ya kaçan Hablemitoğlu’nun katil zanlısı eski binbaşı Gökhan Nuri Bozkır, 27 Ocak’ta MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi, suikastla ilgili olarak Levent Göktaş’ın ismini verdi. Hakkında yakalama kararı bulunan Göktaş, Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olmakla suçlanıyor. Göktaş, geçtiğimiz ay Bulgaristan’da yakalanmıştı.
Levent Göktaş’ın konuyla ilgili Ergenekon soruşturması kapsamındaki ifadesi şöyle: