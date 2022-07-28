Samanyolu Haber /Gündem / Levent Göktaş soruşturmalarının genişletilmesi engellemeye çalışmış... /28 Temmuz 2022 09:35

Levent Göktaş soruşturmalarının genişletilmesi engellemeye çalışmış...

Tehdit dolu Twitter paylaşımları ve ardından yaşanan pazarlık tartışmalarıyla gündeme gelen Hablemitoğlu suikastının şüphelisi Levent Göktaş hakkında, avukat Erdal Doğan ve Cumartesi Anneleri de eteğindeki taşları döktü.

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Levent Göktaş adına açılan bir sosyal medya hesabından yapılan tehdit dolu paylaşımın muhataplarına yönelik bir pazarlık kapısı olduğu iddia ediliyor.

Paylaşımlarında önce kendini tanıtan Göktaş, kendisini kullanarak bir kenara atanları tehdit etti.

Bu paylaşımlar gündemi bir süre meşgul etti. Göktaş’ın eski avukatı Celal Ülgen’in kafa karıştıran açıklamaları hesabın Göktaş’a ait olduğu şüphelerini kuvvetlendirdi.

Suikasta kurban giden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu, yaşananları kirli bir pazarlık yöntemi olduğunu söyledi.

Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelilerinden emekli albay Levent Göktaş‘a ait olduğu iddia edilen hesap hakkında tartışmalar sürerken Cumartesi Anneleri’nin sosyal medya hesabından Göktaş hakkında açıklama yapıldı.

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, Cumartesi Anneleri’nin açıklamasında faili meçhul cinayetlerle Levent Göktaş’ın bağlantısı hakkında iddialara ve iddiaların yargı tarafından araştırılmadığına dikkat çekildi.

BİZİM DE SÖZÜMÜZ VAR
Yapılan paylaşım şu şekilde: “Bugünlerde Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili olarak kamuoyunun gündemine gelen Albay Levent Göktaş ile ilgili bizim de söyleyecek sözümüz var. Yıllarca Galatasaray’dan sormuş ama savcıları harekete geçirememiştik. Şimdi tekrar soruyoruz: Levent Göktaş cevap ver; AKPli bir milletvekilinin babası H.B ve dayısı M.B. nerede?

14 yıl boyunca TSK’nın kadrolu tercümanı, istihbaratçısı, sorgucusu olarak görev yapan; generallerin “manevi oğlu” Yıldırım Beğler, 2009 yılında Sabah Gazetesi’ne verdiği günlerce süren röportajında önemli ifşaatlarda bulunmuştu. İfşaatların bir kısmında H.B ve M.B.’nin isimlerinin MAK’ın ölüm listesine Levent Göktaş tarafından kendi el yazısıyla eklendiğini söylemişti. Kendisin gözaltına alıp Levent Göktaş’a teslim ettiği bu kişilerin sorgu sonrası öldürüldüklerini açıklamıştı.

Ancak bu iddialarla ilgili Levent Göktaş yargı önüne hiç çıkmadı. Yargı makamlarına sesleniyoruz: Harcı evlatlarımızın kanı ile karılan duvarları tahkim etmekten vazgeçin; maddi gerçeği açığa çıkartma ve adaleti sağlama görevinizi yerine getirin. H.B ve M.B.’nin aileleri olaydan bir hafta sonra dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener’le görüşmüştü. Akşener onlara olayın aydınlatılacağı sözünü vermişti. Ama kayıplardan bir daha haber alınmadı.

Akşener’e sesleniyoruz: Olayın neden aydınlatıl(a)madığını açıklayın. Göktaş’ın avukatlarına hatırlatıyoruz: Adı ölüm listeleri, ölüm kazanları, gözaltında kaybetme, siyasi cinayet iddiaları ile gündeme gelmiş olan müvekkilinizi savunmak sizin kararınız ama hakikate barikat kurmayın, açıklamalarınızı hukuka ve vicdana bağlı kalarak yapın.”

CEZAEVİNDEN DAVALARA MÜDAHALE
Göktaş ile ilgili bir bilgi de avukat Erdal Doğan’dan geldi. Levent Göktaş’ın Ergenekon davasından tutuklu olduğu dönemde kendisini tehdit ettiğini belirten Doğan, “Levent Göktaş, Ergenekon’dan tutukluyken büroma bana hitaben, o vakit takip ettiğim Hrant Dink ve Zirve katliamında soruşturma ve kovuşturmanın genişletilmesi noktasında gündeme getirdiğim hususlardan vazgeçmem konusunda uzunca bir mektup yazıp göndermeyi kendine vazife edinmişti..” dedi.


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