Samanyolu Haber /Gündem / Levent Göktaş yine iade edilmedi /25 Kasım 2022 16:08

Levent Göktaş yine iade edilmedi

Bulgaristan'da Hasköy Bölge Mahkemesi, kırmızı bültenle aranan ve ülkede yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesiyle ilgili davanın duruşmasını 28 Kasım'a erteledi.

SHABER3.COM

Göktaş'ın 3 avukatı da bugünkü duruşmaya katılmadı. Avukatlardan ikisi sağlık raporu ve yıllık izin gibi mazeretler gösterirken Ana Popova adlı üçüncü avukatın ise hiçbir mazeretinin olmadığı belirlendi.

Avukatların salonda hazır bulunmaması yüzünden duruşmayı 28 Kasım'a erteleyen mahkeme, hukuksal etiğe aykırı davranması nedeniyle Popova'ya 1000 Bulgar levası (yaklaşık 10 bin Türk lirası) para cezası verdi.

Savcılık, avukatların asli görevlerini suiistimal edip duruşmalara gelmemelerine tepki göstererek Göktaş için bir an önce yedek avukat görevlendirilmesi talebinde bulundu.

180 GÜNLÜK SÜREÇ
Göktaş'ın Türkiye'de işlemiş olabileceği suçların önemli olabileceğini kabul eden savcılık, Bulgaristan'da yakalanan zanlının Türkiye'ye iadesiyle ilgili prosedürün en çok 180 günlük bir süre zarfında tamamlanması gerektiğini belirtti.

Daha önce kalp krizi geçirip sağlık durumunu ve avukatlarının Türkiye’den gelmesi beklenen bazı belgelerin incelenmesi talebini mazeret gösteren Göktaş, sonraki duruşmaya kadar 20 gün süre tanınmasını istedi.

Mahkeme, Göktaş'ın talebini "asılsız" bularak celse başında belirtildiği gibi duruşmanın 28 Kasım'a bırakılması kararının kesin olduğunu bildirdi.

Sağlık durumu nedeniyle Göktaş, duruşma gününe kadar Hasköy'de bir adreste ev hapsinde kalacak.

Göktaş, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastından sorumlu tutuluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Levent Göktaş yine iade edilmedi Sonraki Haber >>

Suudi Arabistan'da sel felaketi

Suudi Arabistan'da sel felaketi

''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin''

''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin''

Ahmet Davutoğlu: 'Erdoğan haccı boykot etmek istedi'

Ahmet Davutoğlu: 'Erdoğan haccı boykot etmek istedi'

İyi Parti, Hulusi Akar'ı fena yakaladı

İyi Parti, Hulusi Akar'ı fena yakaladı

Cidde'yi sel vurdu: 2 kişi öldü

Cidde'yi sel vurdu: 2 kişi öldü

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'

Spiker depreme canlı yayında yakalandı

Spiker depreme canlı yayında yakalandı

Düzce 6,0'lık depremle sarsıldı, tüm Marmara hissetti

Düzce 6,0'lık depremle sarsıldı, tüm Marmara hissetti

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

"Bu hesapta hata varsa namussuzum" dedi, rakamlar hatalı çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:12:53