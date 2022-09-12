Samanyolu Haber /Gündem / Levent Göktaş'ın ilk ifadesi ortaya çıktı: Hayatımdan endişe ediyorum /12 Eylül 2022 11:20

Levent Göktaş'ın ilk ifadesi ortaya çıktı: Hayatımdan endişe ediyorum

Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili hakkında yakalama kararı çıkartılan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan'daki ilk ifadesi ortaya çıktı

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili hakkında yakalama kararı çıkartılan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanmasının ardından Avukatı İvan İvanov, halktv.com.tr'ye konuştu.

Hakkında Bulgaristan'a sığınma talebinde bulunduğu yönünde iddiaların gündeme geldiği Göktaş ile ilgili sorularımızı yanıtlayan İvanov şu ifadeleri kullandı: "Levent Göktaş, tutuklanmasının hemen ardından 23.08.2022 tarihli sorgulama protokolünde belgelenen uluslararası korumaya tabi olduğunu belirtti. Göktaş, Devlet Mülteciler Dairesi Başkanına koruma, Bulgaristan cumhurbaşkanına da sığınma talebinde bulundu. Levent Göktaş'ın bu talepleri, Türkiye Cumhuriyeti yakalama kararı çıkartmadan önce 26.08.22. ve 29.08.22 tarihlerinde gerçekleştirildi. "

Mahkeme aksi yönde karar verebilir'
Hakkında 40 gün gözaltı süresi kararı verilen Göktaş'la ilgili açıklamalarına devam eden İvanov, "Göktaş hakkında Bulgaristan'da, kaçak girişten dava açılmış olup, bu davanın çözülmesi gerekiyor. Şunu söylemek gerekir ki kişi, koruma talebiyle ülkeye girdiğinde cezaya tabi değildir. Ancak mahkeme aksi yönde de karar verebilir" diye konuştu.
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