Levent Göktaş'ın ilk ifadesi ortaya çıktı: Hayatımdan endişe ediyorum

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili hakkında yakalama kararı çıkartılan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanmasının ardından Avukatı İvan İvanov, halktv.com.tr'ye konuştu.





Hakkında Bulgaristan'a sığınma talebinde bulunduğu yönünde iddiaların gündeme geldiği Göktaş ile ilgili sorularımızı yanıtlayan İvanov şu ifadeleri kullandı: "Levent Göktaş, tutuklanmasının hemen ardından 23.08.2022 tarihli sorgulama protokolünde belgelenen uluslararası korumaya tabi olduğunu belirtti. Göktaş, Devlet Mülteciler Dairesi Başkanına koruma, Bulgaristan cumhurbaşkanına da sığınma talebinde bulundu. Levent Göktaş'ın bu talepleri, Türkiye Cumhuriyeti yakalama kararı çıkartmadan önce 26.08.22. ve 29.08.22 tarihlerinde gerçekleştirildi. "



