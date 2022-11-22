Samanyolu Haber /Gündem / Levent Göktaş'la ilgili yeni karar /22 Kasım 2022 11:53

Levent Göktaş'la ilgili yeni karar

Bulgaristan'da tutuklu Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş, ev hapsinde tutulacak.

SHABER3.COM

Bulgaristan'da Hasköy Bölge Mahkemesi, kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş'ın tutukluluk kararını ev hapsine dönüştürdü.

Türkiye'ye iadesi istenilen Göktaş, 14 Kasım'da yapılan bir önceki duruşmada sağlık durumundan dolayı şikayette bulunmuş, mahkeme çıkışında kalp krizi geçirmişti.

BİR SONRAKİ DUURŞMA 29 KASIM’DA

Hasköy Bölge Mahkemesi, Göktaş'ın sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak sanığın kimlik belgelerine el konulduğunu ve yurt dışına gitme durumunun söz konusu olamayacağını belirtti.

Göktaş, Hasköy'de bir adreste ev hapsinde kalacak.

Hasköy Bölge Mahkemesi'nin aldığı, sanığın ev hapsi kararıyla ilgili bir itirazın gelmesi durumunda, bir sonraki duruşma 29 Kasım'da Filibe Temyiz Mahkemesi'nde yapılacak.

Göktaş, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastından sorumlu tutuluyor.
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