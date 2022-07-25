Levent Göktaş'tan yeni paylaşım: Devlet denilen aygıtı başınıza geçiririm

Necip Hablemitoğlu suikastinin firari şüphelilerinden eski özel kuvvetçi Levent Göktaş'a ait olduğu iddia edilen Twitter hesabından akşam 22.00’de yapılan açıklamada "Herhangi bir şüphe olmaması için belgeleri yarın videolu bir şekilde açıklayacağım. Tuğlayı yarın çekiyorum. Altta kalanın canı çıksın!" denildi. Hesaptan yapılan paylaşımlarda, "Beni Sedat Peker ile karıştırmayın! Devlet denilen aygıtı başınıza geçiririm!" ifadesine de yer verildi.





Necip Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili, hakkında gözaltı kararı verildikten sonra kayıplara karışan eski Ö.K.K'cı emekli Albay Göktaş ait olup olmadığı henüz netlik kazanmayan Twitter hesabından akşam saatlerinde şu paylaşımlar yapıldı:





'BENİ KULLANIP ATANLAR KABUSUNUZ OLACAĞIM'





"Herkese iyi akşamlar. Güven Sorunu olmaması için herhangi bir şüphe olmaması için belgeleri de yarın videolu bir şekilde açıklayacağım. Daha doğru olacağını düşünüyorum. Ayrıca Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmadım. Kendimi Harp Okulundan mezun olmuş Teğmen gibi hissediyorum.





Yarından itibaren videolu anlatımlarım olacak. Net söylüyorum bazıları bu gece uyku uyumasın. Gerçek neymiş yarın görüşeceğiz. Beni Yere göğe sığdıramayıp dar zamanda yanımda olmayanlar k**** kursağında büyüyenler görüşeceğiz. Beni kullanıp bir kenara atanlar kabusunuz olacağım.





'BENİ SEDAT PEKER’LE KARIŞTIRMAYIN'





Siz korunaklı konaklarda kalırken ben sırt çantası ile orada burada geziyordum. K**** kursağında büyüyenler uyumayın lan uyumayın o tuğlayı Yarın çekiyorum. Altta kalanın canı çıksın! Ve şunu aklınızdan çıkarmayın beni Sedat Peker ile karıştırmayın! Devlet denilen aygıtı başınıza geçiririm! Ben yanarsam Siz de yanarsınız net!"