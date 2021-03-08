Samanyolu Haber /Gündem / Levent Gültekin Halk TV önünde 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı /08 Mart 2021 21:44

Levent Gültekin Halk TV önünde 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

Gazeteci-Yazar Levent Gültekin, Halk TV'de katılacağı programa giderken kanal binası önünde 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını ancak durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Gazeteci-Yazar Levent Gültekin, Halk TV'nin Bakırköy'deki merkez binası önünde saldırıya uğradığını açıkladı.

Gültekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "25 kişilik bir eşkıya grubunun saldırısına uğradım kanalın önünde, şu anda iyiyim birazdan programda anlatacağım" dedi.

Halk TV'deki programda ise Gültekin, TV binasının önünde ara sokaklardan çıkan çok sayıda kişinin kendisine saldırdığını belirterek, "Sokaklarda eşkıyalık yapıyorlar, neymiş ülkeyi daha çok seviyorlarmış" dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerini de TV yayınında paylaşan Gültekin, geçen hafta Necmettin Erbakan anmasına katılan liderleri eleştirdiği için sosyal medyadan da kendisine tepkiler geldiğini açıkladı.

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