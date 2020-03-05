Samanyolu Haber /Kültür / Levent Üzümcü geri dönüyor /05 Mart 2020 22:22

Levent Üzümcü geri dönüyor

Tiyatrocu Levent Üzümcü, ihraç edildiği Şehir Tiyatrosu’nun bir oyununda yer alması için kendisine teklifte bulunulduğunu ve kendisinin de kabul ettiğini açıkladı.

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Tiyatrocu Levent Üzümcü, ihraç edildiği Şehir Tiyatrosu’nun bir oyununda yer alması için kendisine teklifte bulunulduğunu ve kendisinin de kabul ettiğini açıkladı.

Üzümcü, sosyal medya hesabından "İBB’de ve dolayısıyla Şehir Tiyatrosu'nda demokrasiye inananların idareye gelmesiyle birlikte, Şehir Tiyatrosu sanat yönetimi benden bir oyunda yer almamı istedi, kabul ettim. Hukuksuz yere işten atılma davam ise hâlâ devam etmekte. Elbet çalınmış haklarımı alıp bir gün evime döneceğim" diye paylaşım yaptı.



Üzümcü, önceki büyükşehir yönetimi döneminde, İBB Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. İhraç için, Üzümcü’nün politik görüşü, 2013 yılında Sosyalist Enternasyonal’de yaptığı konuşma, basına verdiği demeçler ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilmişti. 
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