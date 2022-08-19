Samanyolu Haber /Gündem / Lewandowski hayatının şokunu yaşadı /19 Ağustos 2022 11:20

Lewandowski hayatının şokunu yaşadı

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Robert Lewandowski, antrenmana gittiği sırada hayatının şokunu yaşadı. Taraftarlara imza verdiği sırada 70 bin euro değerindeki saati çalınan Lewandowski, hırsızı kovaladı.

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Barcelona’nın yeni transferi Robert Lewandowski, Çarşamba günü antrenman tesislerine girerken hırsızların hedefi oldu. Lewandowski, tesis girişinde toplanan taraftarlara imza verirken, hırsız aracının kapısını açtı ve 70 bin euro değerindeki saati çaldı.

Şaşkına dönen Polonyalı forvet aracından inip hırsızı kovalasa da yetişemedi. Ancak polisler hırsızı kısa sürede yakaladı. Daha önce de TikTok videosu çekenler nedeniyle tesis girişinde güvenlik zaafiyeti yaşayan Barcelona, gelecekte benzer olayların yaşanmasını engellemek için daha sert tedbirler alma kararı verdi.

Barcelona formasıyla ilk maçına Rayo Vallecano karşısında çıkan Lewandowski, 0-0 berabere biten maçta etkili olamadı.

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