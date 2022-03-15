Samanyolu Haber /Spor / Lewis Hamilton, ismini değiştiriyor /15 Mart 2022 09:39

Lewis Hamilton, ismini değiştiriyor

Formula 1'in başarılı pilotlarından Lewis Hamilton, annesi Carmen'in de soyadını eklemek için ismini değiştireceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Lewis Hamilton, şövalye lisansı verilen törenin ardından annesi Carmen ile beraber

Formula 1'in başarılı pilotlarından Lewis Hamilton, annesi Carmen'in de soyadını eklemek için ismini değiştireceğini açıkladı.

Yedi dünya şampiyonluğu bulunan ünlü pilot, 'Larbalestier' olan annesinin soyadını ikinci isim olarak ekleyecek.

Bu yüzden Hamilton soyadını değiştirmek yerine annesinin soyadını kendi ismine ekleyecek.

İngiliz pilot, "Ailemin ismiyle gurur duyuyorum. Annemin soyadı ise Larbalestier; ve bunu sadece ismime ekleyeceğim. Onun isminin de Hamilton ile beraber devam etmesini istiyorum" dedi.

Bu hafta sonu başlayacak yeni sezon öncesinde konuşan sporcu, kadınların evlendikten sonra soyadlarını neden kaybettiklerini bir türlü anlamadığını ekledi.

Mercedes'in pilotu olan Hamilton, isim değişikliği üzerinde çalıştığını, bu yüzden Pazar günü düzenlenecek Bahreyn Grand Prix'sinde bu değişikliğin resmi olmayacağını aktardı.

Hamilton'ın ebeveynleri çocukken boşanmıştı.
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