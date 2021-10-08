Lewis Hamilton İstanbul’da rekor kırdı

Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansının en hızlısı turu 1:23.804’lük derecesiyle Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton yaptı. Bu derece İstanbul’da pistin resmi olmayan en hızlı turu olarak da kayıtlara geçti. Bir önceki en hızlı tur 2005’te 1:24.770’lik dereceyle Juan Pablo Montoya’ya aitti.



İlk antrenman seansında da 1:24.178’lik derecesiyle en hızlı isim olan Hamilton, ikinci antrenman seansında da bu unvanı bırakmadı. Ferrari’den Charles Leclerc ikinci olurken, üçüncü isim Mercedes’ten Valtteri Bottas oldu.



Heyecan yarın saat 12.00’de 3. antrenman turları ve saat 15.00’te ise sıralama turlarıyla devam edecek.