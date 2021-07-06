Samanyolu Haber /Gündem / Leyen'den Erdoğan'a Kıbrıs ile ilgili mesaj /06 Temmuz 2021 23:10

Leyen'den Erdoğan'a Kıbrıs ile ilgili mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti öncesinden kendisiyle görüştüğünü belirten Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Erdoğan'a AB'nin iki devletli çözümü hiçbir zaman kabul etmeyeceğini ifade etti.

SHABER3.COM

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözümü hiçbir zaman kabul etmeyeceğini yineledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözümü hiçbir zaman kabul etmeyeceğini yineledi.

Fransa'nın Strasbourg kentinde Solvenya'nın AB Başkanlığı'nın açılış sırasında düzenlenen basın toplantısında konuşan von der Leyen, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yakın zamanda telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve gelecek Kuzey Kıbrıs ziyareti öncesi kendisine açık bir mesaj ilettiğini söyledi.

Erdoğan'ın AB'nin konuya ilişkin duruşunu iyi bildiğini söyleyen von der Leyen, "Ona bu konuda hassas olduğumuzu, gelecek ziyaretindeki gelişmeleri gözlemleyeceğimizi ve AB'nin iki devletli çözümü hiçbir zaman kabul etmeyeceğinin kesinlikle açık olduğunu söyledim" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Leyen'den Erdoğan'a Kıbrıs ile ilgili mesaj Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:25:18