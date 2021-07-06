Leyen'den Erdoğan'a Kıbrıs ile ilgili mesaj

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözümü hiçbir zaman kabul etmeyeceğini yineledi.





Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözümü hiçbir zaman kabul etmeyeceğini yineledi.





Fransa'nın Strasbourg kentinde Solvenya'nın AB Başkanlığı'nın açılış sırasında düzenlenen basın toplantısında konuşan von der Leyen, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yakın zamanda telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve gelecek Kuzey Kıbrıs ziyareti öncesi kendisine açık bir mesaj ilettiğini söyledi.





Erdoğan'ın AB'nin konuya ilişkin duruşunu iyi bildiğini söyleyen von der Leyen, "Ona bu konuda hassas olduğumuzu, gelecek ziyaretindeki gelişmeleri gözlemleyeceğimizi ve AB'nin iki devletli çözümü hiçbir zaman kabul etmeyeceğinin kesinlikle açık olduğunu söyledim" diye konuştu.