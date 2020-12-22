Samanyolu Haber /Gündem / Leyla Güven gece yarısında gözaltına alındı /22 Aralık 2020 10:37

Leyla Güven gece yarısında gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilliği düşürülen Leyla Güven gece yarısında gözaltına alındı.

Leyla Güven gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 
    
Güven hakkında ayrıca tutuklanma kararı da verildi. Güven gece yarısında gözaltına alındı.

Leyla Güven, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararı Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi  onamıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 4 Haziran'da HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunmuştu.

Genel Kurul'da okunan tezkerelerin akabinde Güven'in milletvekilliği düşmüştü.

LEYLA GÜVEN KİMDİR?

Leyla Güven, 6 Mayıs 1964'te Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde doğdu. Ortaokulu tamamladıktan sonra Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Almanya'da işçi olan ailesinin yanında geçirdi.

1994'te Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) Konya il yönetim kurulu üyesi siyasete adım attı. Güven sırasıyla; HADEP Konya Kadın Kolları Başkanlığı, HADEP Merkezi Kadın Kolları Yöneticiliği, Demokratik Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi, DEHAP Adana Kadın Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu. 

Adana'nın Seyhan ilçesi Küçük Dikili Beldesi Belediye Başkanı ve Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediye Başkanı olarak görev aldı.

7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimi'nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) 25'inci Dönem Şanlıurfa milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 

24 Haziran 2018 Milletvekilliği Genel Seçimi'nde HDP 27'nci Dönem Hakkâri milletvekili olarak tekrar seçildi. Hakkındaki KCK soruşturması sebebiyle cezaevinde bulunduğu sırada açlık grevi başlattı. 

9 Haziran 2020'de tahliye edilen Güven, TBMM'de yemin ederek milletvekilliğine geri dönmüştü.
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