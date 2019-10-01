Samanyolu Haber /Politika / Leyla Güven hakkında fezleke /01 Ekim 2019 15:12

Leyla Güven hakkında fezleke

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın görevden alınmasının ardından yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma başlatılmıştı.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında fezleke hazırlandı. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven'in Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın görevden alınmasının ardından düzenlenen eylemde yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma başlatmıştı. 

KAYYIM KARARINI "İRADE GASPI" DİYEREK ELEŞTİRMİŞTİ

Sağlık sorunları sebebiyle 25 Ocak 2019'da tahliye edilen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın görevden alınması üzerine 11 Eylül günü düzenlenen eyleme katıldı.  

Kayyım kararını "irade gaspı" diye niteleyen Güven, burada yaptığı konuşmada, Mızraklı'nın görevden alınmasına tepki gösterdi. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında bu eylemde yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından hazırlanan fezleke, TBMM'ye gönderilecek.

LEYLA GÜVEN NE DEMİŞTİ?

Güven, hakkında soruşturma açılmasına sebep olan konuşmada şunları söylemişti: "Savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran HDP değil. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Kürt sorunu devam ettiği müddetçe gerillaya da katılımlar olacak çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak." 

Güven'in KCK Davası'nda aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası geçen hafta Yargıtay tarafından onanmıştı. 
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