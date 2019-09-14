Samanyolu Haber /Gündem / Leyla Güven hakkında ''terör'' soruşturması /14 Eylül 2019 21:14

Leyla Güven hakkında ''terör'' soruşturması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in kameraların önünde yaptığı açıklamalar "terör örgütü propagandası" saydı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında HDP önünde nöbet tutan anneler ile ilgili konuşması sebebiyle "terör örgütü propagandası" ithamıyla soruşturma başlattı.

Leyla Güven, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "Oraya giden anneler de bizim annelerimizdir. Anneler bizim kutsalımızdır. Hiçbir şekilde söyleyecek sözümüz yok. Bu annelere bu ülkeye kalıcı bir barış getirilmesi için çalışma düşer." ifadelerini kullanmıştı. 

GÜVEN: SAVAŞIN SEBEBİ HDP DEĞİLDİR

"Bugün iki anne kamuoyundan özür dileyerek geri çekilmişler. Bu devam edecek, çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir." diyen Güven, "Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da." şeklinde konuşmuştu.

Bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında yine soruşturma açıldı. 

Güven şöyle devam etmişti: "Bunların tamamının ortadan kalması için HDP mücadelesini yükseltiyor. Anneler çözümü savaşta ısrar edenleri kapısında aramalıdırlar. HDP var olduğundan bu yana hep çözümden, demokratik müzakereden ve Türkiye bütünlüğü içerisinde sorunun çözümünden yana oldu." 

CEZAEVİNDE İKEN HAKKARİ MİLLETVEKİLİ OLARAK SEÇİLDİ

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, 22 Ocak 2018'de evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. 

Afrin Harekâtı ilgili açıklamaları sebebiyle gözaltına alınan Güven, 31 Ocak'ta çıkarıldığı Diyarbakır 9'uncu Ağır Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. 

24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimi'nde HDP listesinden Hakkari milletvekili olarak seçilen Güven, 14 Ocak 2019'da tahliye edildi. 
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